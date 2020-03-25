Коронавирус

Моллы.RuМоллы.RuРоссийские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве

Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
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с чего всё началось

Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

"Банкротство и закрытие магазинов российских ретейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями", - отмечается в письме.
ТАСС04:02

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Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

ТАСС04:02

В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса

РИА Новости08:35

Главы 58 компаний заявили Мишустину о рисках массового банкротства

News.ru04:22

Российские ритейлеры и рестораторы попросили власти помочь им с налогами

Московский Комсомолец07:50

Крупнейшие ретейлеры одежды и сети общепита предупредили правительство о риске массового банкротства

Дождь07:10

Ритейлеры и рестораторы попросили правительство помочь им с налогами, арендой, кредитами и эквайрингом

Milknews.ru06:58

Почти 60 компаний предупредили Михаила Мишустина о рисках массового банкротства из-за коронавируса

АБН05:10
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Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск 10:23
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Армия и оружие

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
РБК 14:56
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Политика

Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
ФАН 14:44
Культура

Дарья Жук снимет сериал про маньяка-таксиста из Хакасии

Дарья Жук, режиссер драмы «Хрусталь» и второго сезона «Содержанок», снимет сериал о маньяке из Хакасии.
КиноПоиск 15:10
Политика

Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.
Моя Москва.онлайн 09:45
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Общество

В России предложили сажать на 7 лет за нарушение карантина

За нарушение, повлекшее смерть человека, предлагается штрафовать до 2 млн рублей, либо ограничивать свободу на срок до 5 лет.
Рифей-Пермь вчера в 10:55
Общество

Собянин попросил пожилых людей беречь себя

Ситуация — не в юридическом, но в житейском смысле — действительно чрезвычайная; поэтому и в новой редакции указа мэра Москвы имеется непривычная формулировка: «обязать» граждан старше 65 лет и хронических больных соблюдать «домашний режим».
Московский Комсомолец 23 марта в 12:40
Шоу-бизнес

У актрисы Жанны Болотовой диагностирован коронавирус

КМВ Новости 09:05
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 09:58
Происшествия

В Брянске выявили второй случай заражения коронавирусом

Распространение инфекции исключено. Сегодня оперативный штаб сообщил о подтверждении второго случая заражения коронавирусом.
РИА Стрела 05:01
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:29
Общество

Baza: Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение.
Газета.Ru 14:54
Экономика

Туроператоры РФ рискуют потерять до 25 млрд рублей дохода

Москва, 25 марта 2020, 14:23 — REGNUM Далеко не факт, что европейские и средиземноморские страны откроются для туристических поездок к июню 2020 года.
REGNUM 07:23
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Политика

Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки

Газета.Ru вчера в 09:27
Здоровье

В Коми выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Люди пишут, что больница находится на карантине, так как врачи, приехавшие с Турции, заболели коронавирусом.
SM News 09:23
Общество

Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая

Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая (ОАЭ) из-за того, что власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали выданное разрешение на рейс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя перевозчика.
Российская газета 06:04
Спорт

Непомнящий впервые проиграл на турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов в матче седьмого тура против француза Максима Вашье-Лаграва.
Матч ТВ 11:21
Общество

В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
РЕН ТВ 14:40
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Наука

Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.
Русская Планета 07:26
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Первые два предсерийных танка турецкие военные получили в декабре прошлого года, теперь дело дошло и до серийных машин.
Военное обозрение 11:01
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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