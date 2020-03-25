Коронавирус
Моллы.RuРоссийские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве
Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
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с чего всё началось
"Банкротство и закрытие магазинов российских ретейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями", - отмечается в письме.ТАСС04:02
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В Брянске выявили второй случай заражения коронавирусом
Распространение инфекции исключено. Сегодня оперативный штаб сообщил о подтверждении второго случая заражения коронавирусом.
Общество
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По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
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Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки
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В Коми выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Люди пишут, что больница находится на карантине, так как врачи, приехавшие с Турции, заболели коронавирусом.
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Спорт
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Наука
Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус
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Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Первые два предсерийных танка турецкие военные получили в декабре прошлого года, теперь дело дошло и до серийных машин.