Коронавирус

Моллы.RuМоллы.RuРоссийские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве

Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
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с чего всё началось

Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

"Банкротство и закрытие магазинов российских ретейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями", - отмечается в письме.
ТАССвчера в 04:02

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Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

ТАССвчера в 04:02

В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 08:35

Главы 58 компаний заявили Мишустину о рисках массового банкротства

News.ruвчера в 04:22

Российские ритейлеры и рестораторы попросили власти помочь им с налогами

Московский Комсомолецвчера в 07:50

Крупнейшие ретейлеры одежды и сети общепита предупредили правительство о риске массового банкротства

Дождьвчера в 07:10

Ритейлеры и рестораторы попросили правительство помочь им с налогами, арендой, кредитами и эквайрингом

Milknews.ruвчера в 06:58

Почти 60 компаний предупредили Михаила Мишустина о рисках массового банкротства из-за коронавируса

АБНвчера в 05:10
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Общество

Синоптик прогнозирует «болотистую» погоду на следующей неделе

По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, погода в начале следующей недели станет более облачной, давление снизится и будет немного ниже нормы.
RT на русском 00:27
Общество

Собчак сообщила результаты теста сенатора Нарусовой на коронавирус

Москва, 26 марта 2020, 11:44 — REGNUM Тест на коронавирус члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой не выявил наличие инфекционного забоелвания.
REGNUM 04:44
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Общество

Срочно. Пожилых жителей региона отправляют на самоизоляцию с 26 марта

Власти рекомендовали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля гражданам в возрасте 65 лет и старше.
КТВ-Луч 02:14
Происшествия

СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

Продавщица креветок была первым человеком, связанным с рынком морепродуктов "Хуанань" в Ухане, у кого было подтверждено заражение COVID-19, но до сих пор неизвестно, где и как она заразилась и была ли "нулевым пациентом", сообщает одна из ведущих в Китае газета "Пэнпай".
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

В России пособие по безработице увеличится до уровня МРОТ

Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление, сказал Путин в своем сегодняшнем обращении к нации.
РИА Калмыкия вчера в 11:02
Здоровье

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса COVID-19 в страну из-за охваченных эпидемией соседних государств.
Известия вчера в 17:00
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

В Москве закрываются бары и рестораны до 5 апреля из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля все бары, рестораны и кафе.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Российский самолет Су-27 упал в Черное море

Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря в ходе плановых полетов.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика

Россия и еще семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций

Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 03:28
Шоу-бизнес

Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой

Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Wday.ru вчера в 07:31
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Происшествия

В Москве 200 человек эвакуировали из-за пожара в медицинской клинике

До прибытия аварийно-спасательных служб из здания эвакуировали порядка 200 человек, информации о пострадавших не поступало, отмечается в сообщении.
РИА Новости 04:17
Общество

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку

Интерфакс вчера в 15:24
Общество

Пик закупок впрок в торговых сетях пройден

С 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения в магазинах сетей компании, выяснили аналитики Big Data X5 Retail Group.
Finam.Ru 04:28
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Армия и оружие

Шойгу рассказал о двукратном росте боевого потенциала российской армии

Rambler News Service вчера в 04:30
Общество

В России выявили 182 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:27
Спорт

В Екатеринбурге приостановили шахматный турнир претендентов

Шахматный турнир претендентов, который должен проходить в Екатеринбурге с 16 марта по 4 апреля, приостановили.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:47
Происшествия

В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Газета.Ru 01:59
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru вчера в 10:54
Общество

Кабмин поручил перевести большинство чиновников на удалённую работу

Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 02:24
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News 03:57
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Калининграде и Крыму

Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях.
Lenta.ru вчера в 13:45
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

В Госдуме предложили сажать на семь лет за нарушение карантина

Речь идёт о ситуациях, которые повлекли смерть людей. В Государственной Думе РФ предложили сажать на семь лет за нарушение карантина.
Piter.tv 24 марта в 09:26
Транспорт

РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса

РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 03:15
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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