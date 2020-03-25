Коронавирус
Моллы.RuРоссийские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве
Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
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с чего всё началось
"Банкротство и закрытие магазинов российских ретейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями", - отмечается в письме.ТАССвчера в 04:02
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Российские ритейлеры и рестораторы попросили власти помочь им с налогами
Московский Комсомолецвчера в 07:50
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