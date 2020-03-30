Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские ритейлеры запретят принимать наличные

Согласно новым правилам, торговые залы будут закрыты, работа будет осуществляться только в режиме пункта выдачи заказов. Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов. Будут выдаваться только предоплаченные на сайте или в приложении покупки.
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Ретейлеры в РФ перестанут принимать наличные и банковские карты от посетителей

Life.ru17:49

Российские ритейлеры запретят принимать наличные

РИА Новости15:25

Крупнейшие торговые сети отказались от приема наличных из-за коронавируса

URA.Ru09:09

Хроника коронавируса

Российская газета12:18

Российские ретейлеры договорились о переходе на безналичный расчет из-за коронавируса

ТАСС09:20

Онлайн-магазины в России перешли на дистанционную предоплату заказов. Расплатиться на месте не получится

Телеканал 360°14:08

Онлайн-ритейлеры ушли в самоизоляцию

Коммерсантъ05:41
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Общество

С 30 марта режим самоизоляции вводится для всех москвичей

В Москве разворачивают умную систему контроля соблюдения домашнего режима. Собянин подчеркнул, что постепенно контроль будет ужесточаться.
Зеленоград сегодня вчера в 15:55
Общество

Ограничительные меры из-за коронавируса продлевает Финляндия до мая

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила журналистам о том, что власти приняли решение о продлении ограничительных и карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, вплоть до 13 мая 2020 года.
Live24 16:26
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС 11:36
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 18:33
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Здоровье

В США одобрили применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на поставку в больницы страны миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения коронавирусной инфекции.
Известия 16:51
Общество

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
СочиСтрим 18:24
Культура

На первую онлайн-экскурсию приглашает Древнейшая крепость Дербента

29 марта источники ТАСС сообщили о том, что в Древнейшем городе Дагестана в архитектурном комплексе "Цитадель Нарын-Кала" организована первая онлайн- экскурсия.
Салатавия 07:18
Здоровье

Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Shraibikus News 09:52
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК вчера в 15:42
Недвижимость

Снижение цен не сделает жилье доступнее

Снижение цен не сделает жилье доступнее Вызванный падением доходов населения спад покупательского спроса может вынудить девелоперов снизить стоимость новостроек в Москве на 5–10%.
Коммерсантъ 17:54
Футбол

Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома

Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Чемпионат 15:12
Игры

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 10:40
Общество

Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 16:09
Политика

Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса

По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Lenta.ru 18:27
Кино

Дуэйн Джонсон анонсировал «Хоббса и Шоу 2»

Дуэйн Джонсон анонсировал создание сиквела приключенческого боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Kinonews.ru 17:28
Общество

В Астрахани могут ввести режим полной изоляции

В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
Московский Комсомолец 06:19
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, сколько копил на Porsche для жены

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов ответил одной из пользовательниц, которая раскритиковала его за дорогой подарок супруге.
Sport.ru вчера в 17:43
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Политика

Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн

Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:59
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО 14:45
Здоровье

Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

В России насчитывается 32 человека в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 06:15
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

В России создали три препарата против коронавируса

Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Business FM Уфа 01:22
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