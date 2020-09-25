Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.
Кострома, 25 сентября 2020, 09:49 — REGNUM Глава Повалихинского сельского поселения, проигравший выборы уборщице администрации Марине Угодской не жалеет о случившемся — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.
Собака, которую местные жители прозвали "русский Хатико", две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.