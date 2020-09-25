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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские родители перечислили недостатки дистанционного обучения

Центр компетенций EdCrunch University на базе НИТУ МИСиС провел исследование, которое выявило главные недостатки дистанционного обучения.В источнике
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Коммерсантъ

Родители школьников заявили о росте неравенства из-за дистанционной учебы

Коммерсантъ02:31
РИА Новости

Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения

РИА Новости02:05
РБК

Родители увидели в дистанционном обучении увеличение неравенства учеников

РБК00:00
Lenta.ru

В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников

Lenta.ru00:25
Комсомольская правда

Россияне перечислили главные недостатки дистанционного обучения

Комсомольская правда00:13
RT на русском

Россияне назвали главные недостатки дистанционного обучения

RT на русском01:44
ТАСС

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

ТАСС23:05

Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.
Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам
Известия19:21

Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией

Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.
РИА Новости00:57

В Приморье «русский Хатико» две недели ждет хозяина на перроне

Собака, которую местные жители прозвали "русский Хатико", две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.
РИА Новости03:00

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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