Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

с чего всё началось

Что касается Товарковского сахарного завода, он завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами. По словам Бодина, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.

Несколько сахарных заводов закрываются в России

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