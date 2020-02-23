Армия и оружие
Lenta.ruРоссийские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
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Шоу-бизнес
Оксану Самойлову выписали из роддома через два дня после кесарева
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Армия и оружие
Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Политика
В рабочей группе рассказали о деталях голосования по Конституции
Общественная палата сможет назначить наблюдателей в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, рассказал сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Политика
Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведет к миру в Афганистане.
Общество
На Украине запрос «23 февраля» в Google вошел в тройку лидеров
Поисковый запрос со словами "23 февраля праздник" находится в тройке самых частых среди пользователей в поисковой системе Google на Украине.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Здоровье
Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Общество
Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать
Новая серия атлантических циклонов ожидает новгородцев в ближайшую неделю, сообщили изданию в гидрометцентре (ГМЦ).
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев
Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антерсельве
Происшествия
В посольстве рассказали о заболевших на Diamond Princess россиянах
Россияне, заразившиеся коронавирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess в японской Иокогаме, чувствуют себя нормально, болезнь протекает без ярко выраженных симптомов, сообщили в посольстве РФ в Японии.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Финансы
Силуанов понадеялся на снижение средней ставки по ипотеке
Процентные ставки по ипотеке в России могут снизиться с нынешних 9% до 8%. Об этом 20 февраля заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
Игры
Представители 4A Games рассказали о Nintendo, PS5 и Xbox Series X
Разработчики игры из компании 4A Games рассказали журналистам о том, что, по их мнению, не хватает современным игровым приставкам и чего ожидать от новых приставок Sony и Microsoft.
Авто
Прототип Lada Vesta в стиле Audi поразил пользователей Сети
Прототип Lada Vesta, выполненный в стиле Audi, поразил пользователей Сети.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Футбол
Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Футбол
«ПСВ» в гостях обыграл «Витесс», «АЗ» был сильнее «Зволле»
В матче 24-го тура чемпионата Голландии "ПСВ" на выезде обыграл "Витесс" со счетом 2:1.