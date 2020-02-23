Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Армия и оружие Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.

Спорт Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура» Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.

Общество Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.

Политика В рабочей группе рассказали о деталях голосования по Конституции Общественная палата сможет назначить наблюдателей в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, рассказал сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".

Здоровье Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Происшествия В посольстве рассказали о заболевших на Diamond Princess россиянах Россияне, заразившиеся коронавирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess в японской Иокогаме, чувствуют себя нормально, болезнь протекает без ярко выраженных симптомов, сообщили в посольстве РФ в Японии.

Финансы Силуанов понадеялся на снижение средней ставки по ипотеке Процентные ставки по ипотеке в России могут снизиться с нынешних 9% до 8%. Об этом 20 февраля заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Игры Представители 4A Games рассказали о Nintendo, PS5 и Xbox Series X Разработчики игры из компании 4A Games рассказали журналистам о том, что, по их мнению, не хватает современным игровым приставкам и чего ожидать от новых приставок Sony и Microsoft.