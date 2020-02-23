Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
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