Экономика
REGNUMРоссийские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».
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Кабинет министров РФ утвердил правила выплат на погашение ипотеки многодетным семьям
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