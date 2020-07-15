Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей

Как пояснили в министерстве, эта сумма поступила на счета граждан на начало июля 2020 года. «Это 99% всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми», — приводит РИА Новости сообщение Минфина РФ.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Минфин сообщил о получении семьями с детьми 99% выделенных средств

РБК05:03

В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки

Газета.Ru04:22

Минфин перевел 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

ПРАЙМ03:34

Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

Российская газета04:00

Минфин отчитался о выплатах на детей

Известия03:51

Семьи с детьми уже получили более 555 млрд руб. дополнительной соцподдержки

ТАСС03:34

Минфин направил семьям 555 миллиардов рублей нефтедоходов

Вести.Ru04:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
358
Общество

В России выявлено 6 422 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 422 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.
БИЗНЕС Online 03:47
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
23
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
93
Общество

Дагестанский бизнес сможет в рассрочку погасить долги по налогам и сборам

Предприятия бизнеса, малого и среднего предпринимательства Дагестана, равно как и все ИП страны, смогут в рассрочку погасить накопившуюся задолженность по налогам и сборам.
Mirmol.ru 12 июля в 02:36
Кино

Стартовали съёмки экранизации Uncharted

CyberSport.ru 04:56
10
Общество

Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
20
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
2
Политика

О возможной отставке министра здравоохранения Мурашко сообщили СМИ

Мурашко могут снять с должности по причине того, что он несвоевременно оценил опасность коронавируса и не предугадал его последствия для жителей страны.
Evo-rus.com 04:38
35
Шоу-бизнес

Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы

Московский Комсомолец 03:52
3
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
87
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
151
Политика

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
3
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

Понарошку вышла замуж за Александра Листа (более известен как DJ List) в 2010 году.
CT news вчера в 10:42
13
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
241
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль

Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
2
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
1K
Происшествия

В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске

Возбуждено уголовное дело по факту групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции, сообщила в среду пресс-служба СК Белоруссии.
РИА Новости 04:44
7
Общество

Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
Газета.Ru 05:27
415
Армия и оружие

Bonanza Media представила два сценария катастрофы MH17

Нидерландские журналисты Bonanza Media считают, что разбившийся летом 2014 года над Донбассом малазийский Boeing был либо сбит украинскими военными, либо истребитель ВСУ «прикрылся» им от выпущенной ракеты «Бук».
Военное дело вчера в 11:52
1
Игры

Death Stranding стала доступна на PC

The GEEK 04:21
24
Игры

Нищета и разруха в Cyberpunk 2077: CD Projekt RED представила неблагополучный район Найт-Сити

Согласно официальному описанию, Санто-Доминго представляет из себя одну из самых старейших частей Найт-Сити.
Srnsk вчера в 19:23
Происшествия

На Кубани подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 15 июля 2020, 11:07 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
180
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
150
Политика

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
340
Авто

KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival

Компания KIA Motors приняла решение привезти в Россию минивэн Carnival четвертого поколения.
Автостат вчера в 09:09
46
Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
28
Происшествия

В дом Розы Сябитовой приехала полиция, телеведущую оштрафовали

ИнфоСМИ вчера в 13:39
10
Общество

Суд оштрафовал Галямину на 200 000 рублей за пикет в поддержку Азара

Ведомости 04:14
1
Здоровье

После предложения Владислава Шапши клиники ФМБА получили доступ к нацпроекту «Здоровье»

Объекты Федерального медико-биологического агентства России, которые работают в городах с отраслями промышленности с особо опасными условиями труда и в закрытых административно-территориальных образованиях, получили доступ к финансированию в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Калужский перекресток 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное