Как пояснили в министерстве, эта сумма поступила на счета граждан на начало июля 2020 года. «Это 99% всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми», — приводит РИА Новости сообщение Минфина РФ.

Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей

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