Экономика
REGNUMРоссийские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как пояснили в министерстве, эта сумма поступила на счета граждан на начало июля 2020 года. «Это 99% всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми», — приводит РИА Новости сообщение Минфина РФ.
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Экономика
Американская нефть столкнулась с новым врагом
Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru 06:07
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Культура
Amazon купил российский сериал с Буруновым
Секрет фирмы 06:22
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
РИА Новости вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Авто
В РФ Toyota RAV4 стал доступен в двух новых версиях
Напомним, прежде топовый RAV4 в исполнении "Престиж Safety" с набором систем Toyota Safety Sense, обеспечивающих активную безопасность, можно было купить только с 2,5-литровым силовым агрегатом.
Новые автомобили 04:39
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Общество
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 07:53
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
RT на русском 07:21
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Официальный дебют обновленного Mitsubishi Outlander состоится уже в этом году.
Evo-rus.com вчера в 04:07
Космос
В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6
Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.
ИА Красная Весна 12 июля в 09:23
Авто
Volkswagen Polo стал самым затратным в обслуживании доступным седаном
Лидером по затратности моделей бюджетного B-сегмента признан седан Volkswagen Polo, оснащенный 1,6-литровым мотором с отдачей 106 л.с. Сумма затрат на него за пять лет эксплуатации в среднем составила 873,9 тысячи рублей или 14 565 рублей ежемесячно.
Picsnews.net 04:06
Политика
Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии является исправлением допущенной в 1934 году исторической ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:20
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Антипов уверен, что воздушное судно разрушено вследствие взрывов на борту, доказательство чего он приводит в своей статье.
Evo-rus.com 01:18
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Экономика
Прожиточный минимум в Алтайском крае увеличили на 2,6%
В Алтайском крае установлен прожиточный минимум за первый квартал 2020 года.
Алтайская правда вчера в 23:38
Общество
Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе
Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM 07:45
Экономика
Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16