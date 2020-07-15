Экономика
REGNUMРоссийские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как пояснили в министерстве, эта сумма поступила на счета граждан на начало июля 2020 года. «Это 99% всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми», — приводит РИА Новости сообщение Минфина РФ.
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Вчера правительство США отказалось от объявленных ранее планов по высылке из страны иностранных студентов, если осенью все занятия в учебных заведениях будут проходить в дистанционном режиме.
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