Экономика
РИА НовостиРоссийские семьи со среды могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
Российские многодетные семьи со среды, 25 сентября, могут подавать заявки в банки на списание части ипотечного кредита, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ" Правительство России в сентябре утвердило правила выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
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Кабинет министров РФ утвердил правила выплат на погашение ипотеки многодетным семьям
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