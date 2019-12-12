Общество
Секрет фирмыРоссийские семьи стали хуже питаться
В каждой шестой российской семье в 2018 году ухудшилась ситуация с питанием, сообщил Росстат. Чаще всего недоедают в неполных и многодетных семьях, а также в семьях пенсионеров. Росстат проводит это исследование раз в пять лет, последнее состоялось в мае-июне 2018 года.
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с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.РБКвчера в 05:00
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