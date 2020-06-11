Общество
Lenta.ruРоссийские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ доступен на сайте правительства.
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Общество
Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля
Финляндия сохранит ограничения при передвижении через внешние границы, в том числе с Россией, до 14 июля.
ТАСС 07:05
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Футбол
Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»
Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
Общество
Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус
В Москве работодатели смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета.
Вести.Ru 07:47
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Здоровье
В России выявили 8 779 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе
Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
Общество
Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы
У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
Здоровье
Денис Проценко поможет врачам Дагестана в борьбе с коронавирусом
Шесть медицинских бригад из столицы направляются в Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Дагестан, Владимир и Псков для помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавируса, главврач центра в Коммунарке Денис Проценко возглавит бригаду, которая поедет в Дагестан, сообщает московский оперативный штаб.
РИАМО вчера в 05:31
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Общество
Большинство школьников получат аттестаты 11 июня
Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные смогут забрать их в следующий понедельник.
ТАСС 07:57
Происшествия
Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома
Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Футбол
«Сельта» может выкупить Смолова у «Локомотива»
Как сообщает «Советский спорт», испанский клуб рассчитывает летом оформить полноценный трансфер 30-летнего форварда и в данный момент обсуждает условия перехода с руководством «Локомотива».
Город55.ру вчера в 09:58
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило полмиллиона
Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8367 человек.
Эхо Москвы 03:35
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Биатлон
Анатолий Хованцев станет администратором сборной России по биатлону
В списке оказался бывший главный тренер сборной Анатолий Хованцев. Он станет администратором тренировочного процесса.
Bookmaker-ratings.ru 06:55
Игры
Bethesda выпустила трейлер игрового процесса The Elder Scrolls Online: Greymoor
Компания Bethesda Softworks и студия Zenimax Online представили официальный трейлер игрового процесса дополнения Greymoor к The Elder Scrolls Online.
3DNews 02:12
Наука
Складной дисплей уже не интересен: LG Display возглавит национальный проект по созданию растягивающихся дисплеев
LG Display объявила о том, что министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) выбрало её для руководства национальным проектом по разработке растягивающихся дисплеев.
3DNews 06:14
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева отказались от помощи государства
Телеведущий и шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опроверг слухи о том, что его жена Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Московский Комсомолец 06:57
Экономика
Госдолг США достиг рекордной отметки
Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35