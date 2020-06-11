Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ доступен на сайте правительства.
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В этом году школьники получат аттестаты без экзаменов

Парламентская газета05:25

Мишустин утвердил выдачу в 2020 году школьных аттестатов без сдачи экзаменов

ТАСС04:05

Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

РИА Новости02:50

Выпускник-2020: аттестат без экзаменов, ЕГЭ - только для абитуриентов

Вести.Ru03:07

Решившие поступать в колледжи выпускники будут зачислены по аттестатам

RT на русском03:02

Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Газета.Ru04:07

Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов

Известия02:32
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Общество

Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля

Финляндия сохранит ограничения при передвижении через внешние границы, в том числе с Россией, до 14 июля.
ТАСС 07:05
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Футбол

Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
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Общество

Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

В Москве работодатели смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета.
Вести.Ru 07:47
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Здоровье

В России выявили 8 779 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Газета.Ru 06:00
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
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Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
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Здоровье

Денис Проценко поможет врачам Дагестана в борьбе с коронавирусом

Шесть медицинских бригад из столицы направляются в Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Дагестан, Владимир и Псков для помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавируса, главврач центра в Коммунарке Денис Проценко возглавит бригаду, которая поедет в Дагестан, сообщает московский оперативный штаб.
РИАМО вчера в 05:31
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Общество

Большинство школьников получат аттестаты 11 июня

Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные смогут забрать их в следующий понедельник.
ТАСС 07:57
Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

Газета.Ru 05:13
2,2K
Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1K
Футбол

«Сельта» может выкупить Смолова у «Локомотива»

Как сообщает «Советский спорт», испанский клуб рассчитывает летом оформить полноценный трансфер 30-летнего форварда и в данный момент обсуждает условия перехода с руководством «Локомотива».
Город55.ру вчера в 09:58
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило полмиллиона

Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8367 человек.
Эхо Москвы 03:35
237
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
39
Биатлон

Анатолий Хованцев станет администратором сборной России по биатлону

В списке оказался бывший главный тренер сборной Анатолий Хованцев. Он станет администратором тренировочного процесса.
Bookmaker-ratings.ru 06:55
Игры

Bethesda выпустила трейлер игрового процесса The Elder Scrolls Online: Greymoor

Компания Bethesda Softworks и студия Zenimax Online представили официальный трейлер игрового процесса дополнения Greymoor к The Elder Scrolls Online.
3DNews 02:12
Общество

Школы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме

Известия 07:56
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Наука

Складной дисплей уже не интересен: LG Display возглавит национальный проект по созданию растягивающихся дисплеев

LG Display объявила о том, что министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) выбрало её для руководства национальным проектом по разработке растягивающихся дисплеев.
3DNews 06:14
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева отказались от помощи государства

Телеведущий и шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опроверг слухи о том, что его жена Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Московский Комсомолец 06:57
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Экономика

Госдолг США достиг рекордной отметки

Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
5
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
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