Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.

Общество Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. 1,1K

Общество Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. 93

Экономика Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании. 333

Здоровье В Подмосковье обновлены данные по коронавирусу в городских округах Статистика по некоторым городским округам взята с официальных сайтов администраций и может в большую сторону отличаться от данных оперативного штаба Московской области. 1,5K

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости". 224

Общество Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события. 2

Экономика ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала покупку "Яндексом" агрегатора такси "Везет", так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси более чем в половине регионов РФ, говорится в сообщении ФАС.

Здоровье Возобновят работу с 15 июня стоматологические поликлиники Подмосковья «Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы возвращаем стоматологические поликлиники к прежнему режиму работы и восстанавливаем плановую помощь и запись к специалистам», — пояснила она. 15

Общество Кравцов рассказал, когда школьники получат аттестаты Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, а те, а остальные смогут их забрать 15 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 1

Политика Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.

Политика Путин поручил обеспечить безопасность гостей парада Победы Россия должна обеспечить в условиях пандемии COVID-19 полную безопасность иностранных гостей, которые прибудут в РФ на парад Победы, заявил глава государства Владимир Путин. 6

Общество Власти Москвы публично удалят все пропуска Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня. 17

Гаджеты Apple зарегистрировала девять новых iPhone Компания Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Общество На Кубани откроют музеи и разрешат деловые мероприятия «С 12 июня разрешаются деловые мероприятия численностью до 50 человек, открываются для посещения музеи по предварительной записи, возобновляется работа театров, но только для репетиций, разрешается деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам», — заявил на заседании глава региона Вениамин Кондратьев. 32

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,5K