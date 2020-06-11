Общество
РИА НовостиРоссийские школьники получат аттестаты без экзаменов
ТК Звезда
0:28
Piter.tv
0:41
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
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