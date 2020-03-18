С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка и дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы.

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Музыка «Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.

Общество Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.

Футбол Мамаев анонсировал переезд в другую страну Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.

Финансы Курс доллара превысил 76 рублей Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.

Энергетика Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.

Наука Под Воронежем нашли огромную «хижину» из костей шерстистого мамонта Под Воронежем на Костёнковской стоянке учёные обнаружили останки огромного сооружения из костей мамонта, сообщил порта Naked Science со ссылкой на Экстерский университет.

Политика Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Общество 2 года пандемии коронавируса предрек институт Роберта Коха Целых 2 года может продлиться пандемия вируса SARS-CoV-2, при этом инфекция будет распространяться волнами, заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.

Общество У газеты «Ведомости» меняются владельцы Алексей Голубович был одним из главных свидетелей обвинения по делу ЮКОСа. бывший акционер компании Леонид Невзлин, комментируя сделку, назвал Голубовича агентом ФСБ и выразил надежду на то, что журналисты «Ведомостей» теперь предпочтут найти новую работу.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Общество Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.

Политика Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.

Политика Россия закрыла границу с Белоруссией Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.