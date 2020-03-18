Коронавирус
ИнтерфаксРоссийские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Читать в источнике
Оценить176
С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка и дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы.
— Сергей Кравцов, российский политикRambler News Service 02:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Здоровье
Больницы на Кубани переходят на карантинный режим работы
В Краснодарском крае медицинские учреждения переходят на особый режим работы – карантинный. Больницы ограничивают посещение больных.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Финансы
Курс доллара превысил 76 рублей
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
Общество
В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом
Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Наука
Под Воронежем нашли огромную «хижину» из костей шерстистого мамонта
Под Воронежем на Костёнковской стоянке учёные обнаружили останки огромного сооружения из костей мамонта, сообщил порта Naked Science со ссылкой на Экстерский университет.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Политика
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Общество
2 года пандемии коронавируса предрек институт Роберта Коха
Целых 2 года может продлиться пандемия вируса SARS-CoV-2, при этом инфекция будет распространяться волнами, заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.
Авто
Депутаты в Саратовской области решили приобрести автомобиль в лизинг
Администрация одного из районов Саратовской области планирует купить автомобиль в лизинг.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
У газеты «Ведомости» меняются владельцы
Алексей Голубович был одним из главных свидетелей обвинения по делу ЮКОСа. бывший акционер компании Леонид Невзлин, комментируя сделку, назвал Голубовича агентом ФСБ и выразил надежду на то, что журналисты «Ведомостей» теперь предпочтут найти новую работу.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
Язык российских законов посчитали в десять раз сложнее литературного
Эксперты из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики оценили сложность языка, которым написаны российские законы.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Политика
Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Общество
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.