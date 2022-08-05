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Российские силовики обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне

Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из украинской территориальной обороны.
Комсомольская правда
Отмечается, что были задержаны 16 членов группы, в том числе два командира.
Аргументы и Факты
Изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города, уточнил источник.
РИА Новости
"После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - добавил представитель российских силовиков.
РИА Новости

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РИА Новости: в Херсоне обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов
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Российские силовики обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне
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