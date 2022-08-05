Изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города, уточнил источник.
"После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - добавил представитель российских силовиков.
Аналитик Елена Кожухова считает, что в ближайшей перспективе высок риск ослабления рубля из-за снижения цен на нефть, рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.
Артиллерия западного производства может причинить проблемы бойцам союзных сил, однако не способна стать средством решительного перелома боевых действий в пользу ВСУ, сообщил Сергей Фомченков изданию «Украина.ру».