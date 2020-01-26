Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию

Как рассказали в Минобороны России, радиостанция Р-853 была специально разработана для российских военных. Согласно открытым источникам, они создана для обеспечения симплексной речевой связи с бортовыми радиостанциями. Сотрудники правоохранительных служб нашли россиянина и задержали его накануне.
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с чего всё началось

Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1. По данным РЕН ТВ, он отправил технику по почте из Калужской области еще в апреле 2019 года.
РЕН ТВ03:14

Подробнее о событии

Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

РЕН ТВ03:14

Житель России задержан за попытку переслать военную радиостанцию в США

Говорит Москва03:27

Российские силовики поймали отправившего в США военное «Варево-1»

Lenta.ru04:43

Россиянин попытался отправить в США военную радиостанцию

Московский Комсомолец05:24

Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию

Газета.Ru06:03

Россиянин почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Взгляд.ру04:07

Россиянин отправил в США по почте секретную военную разработку

Pravda.Ru04:01
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