Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1. По данным РЕН ТВ, он отправил технику по почте из Калужской области еще в апреле 2019 года.

с чего всё началось

Как рассказали в Минобороны России, радиостанция Р-853 была специально разработана для российских военных. Согласно открытым источникам, они создана для обеспечения симплексной речевой связи с бортовыми радиостанциями. Сотрудники правоохранительных служб нашли россиянина и задержали его накануне.

Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию

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