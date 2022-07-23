ТАССРоссийские системы ПВО в Мелитополе отразили удар со стороны ВСУРоссийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар со стороны ВСУ в Мелитополе, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.ТАССТогда же украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет.ИзвестияВо время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.РИА НовостиБольше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».ИзвестияЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°РЕН ТВИзвестияГазета.RuКомсомольская правдаПодробнее о событииВласти Запорожской области сообщили о работе системы ПВО в МелитополеRT на русском19:15Член главного совета ВГА Запорожья Рогов: российские ПВО отразили удар ВСУ по МелитополюРИА Новости19:10Российские системы ПВО отразили удар ВСУ в МелитополеРЕН ТВ19:07Рогов: ПВО России отбила атаку ВСУ по МелитополюГазета.Ru18:58Российские системы противовоздушной обороны в Мелитополе отразили удар со стороны ВСУКомсомольская правда18:38В Мелитополе системы ПВО отразили атаку со стороны ВСУИзвестия18:35Российские системы ПВО в Мелитополе отразили удар со стороны ВСУТАСС18:30Показать ещёОценить29Поделиться