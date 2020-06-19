Экономика
Live24Российские смартфоны убирают с полок
Аналитики GS Group пришли к выводу, что отечественные бренды смартфонов, которые производятся в Китае, могут не пережить падения спроса ввиду пандемии коронавируса. Их доля в импорте уже существенно сократилась с 16 до 4% по сравнению с прошлым годом.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
Для сравнения: в первом квартале 2017 года на российские бренды приходилось 18% рынка, а на китайские — всего 18%. Всего за первые три месяца 2020 года, по оценкам GS Group, в Россию импортировано 10,4 млн мобильных телефонов, что на 9% меньше, чем годом ранее.Коммерсантъ17 июня в 18:57
Подробнее о событии
Показать все источники
GS Group: Телефоны российских брендов могут не пережить пандемию CoViD-19
Актуальные Новостивчера в 06:41
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Экономика
ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Футбол
ФК «Ростов» выставит против «Сочи» несовершеннолетних футболистов
На стадионе «Фишт» в Сочи в 20:00 состоится первый после паузы в РПЛ матч с участием «Ростова» и «Сочи». Он пройдет в рамках 23 тура РПЛ.
Кубань 24 12:16
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Наука
Установлено необходимое для колонизации Марса количество людей
Чем больше Илон Маск и SpaceX размышляют на тему колонизации Марса, тем больше разговоров в сети о том, какое количество людей необходимо для того, чтобы этот процесс произошел в принципе.
Ferra 11:31
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Шоу-бизнес
«Ничего не ел, только траву щипал»: как выглядит Николай Басков после резкого похудения
За время, проведенное в режиме самоизоляции, артист сбросил аж 15 килограммов.
Popcornnews.ru 10:07
Общество
Фитнес-центры смогут возобновить деятельность в Подмосковье с 1 июля
"Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес Министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года", - говорится в опубликованном в пятницу документе.
ТАСС 12:44
Общество
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
РИА Новости 06:58
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Экономика
Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян
Симметричный ответ В ответ ФНС симметрично отказалась автоматически передавать данные Великобритании.
РБК 10:34
Общество
Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы
Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com 08:13
Политика
Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на празднование 75-летия Победы в Москве.
Вести.Ru 10:41
Общество
В Оренбуржье разрешили работу летних кафе
В регионе смогут возобновить работу летние кафе на открытом воздухе.
Российская газета 12:31
Здоровье
Врач объяснил, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью телеканалу «России 1» рассказала, что на наличие онкологического заболевания может указать повышенная потливость и специфический «запах несвежего мяса».
МедиаПоток 01:43
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Политика
Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне
Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне.
ФАН 05:31
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Политика
В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов
В городах Белоруссии начались протесты против задержания оппозиционных кандидатов в президенты.
Lenta.ru 12:37
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54