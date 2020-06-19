Для сравнения: в первом квартале 2017 года на российские бренды приходилось 18% рынка, а на китайские — всего 18%. Всего за первые три месяца 2020 года, по оценкам GS Group, в Россию импортировано 10,4 млн мобильных телефонов, что на 9% меньше, чем годом ранее.

с чего всё началось

Аналитики GS Group пришли к выводу, что отечественные бренды смартфонов, которые производятся в Китае, могут не пережить падения спроса ввиду пандемии коронавируса. Их доля в импорте уже существенно сократилась с 16 до 4% по сравнению с прошлым годом.

Политика Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». 247

Игры Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями. 3

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 2,1K

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,9K

Футбол Карпин заявил, что не знает, кто будет играть с «Сочи» Ростов-на-Дону, 19 июня 2020, 12:23 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не знает, кто будет играть в матче с «Сочи».

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,7K

Футбол Титульный спонсор ФК «Ростов» попросил «Сочи» перенести матч ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющееся титульным спонсором ФК «Ростов», создало петицию с обращением к тренерскому составу и игрокам «Сочи» с просьбой перенести матч с ростовским клубом, сообщает пресс-служба компании.

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса Отец бойца ММА, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманат Нурмагомедов, вылечился от коронавируса, он чувствует себя лучше. 38

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 701

Политика Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Доработанный план восстановления экономики направили Путину Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. 85

Общество Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Недвижимость Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра. 3

Общество В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. 199