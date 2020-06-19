Экономика

Live24Live24Российские смартфоны убирают с полок

Аналитики GS Group пришли к выводу, что отечественные бренды смартфонов, которые производятся в Китае, могут не пережить падения спроса ввиду пандемии коронавируса. Их доля в импорте уже существенно сократилась с 16 до 4% по сравнению с прошлым годом.
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с чего всё началось

Отечественные смартфоны убирают с полок

Для сравнения: в первом квартале 2017 года на российские бренды приходилось 18% рынка, а на китайские — всего 18%. Всего за первые три месяца 2020 года, по оценкам GS Group, в Россию импортировано 10,4 млн мобильных телефонов, что на 9% меньше, чем годом ранее.
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Экономика

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

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Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

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Общество

В Белоруссии задержан главный конкурент Лукашенко на выборах

Решивший баллотироваться на пост президента Белоруссии бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

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Футбол

«Ростов» дозаявил трех футболистов 2003 года рождения на матч с «Сочи»

«Ростов» начал дозаявлять футболистов 2002-2003 годов рождения, которые будут играть в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи».
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Политика

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Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
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Общество

Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го

COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го.
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Аккамуляторные батареи станут более прочными и энергоемкими

«Существует огромный интерес к замене жидких электролитов в современных аккамуляторах на керамические материалы, так как они безопаснее и могут обеспечить более высокую плотность энергии», – рассказывает Кристос Атанасиу, ученый из Технической школе Брауна и ведущий автор исследования.
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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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Армия и оружие

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

РИА Новости 16 июня в 20:36
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Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

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