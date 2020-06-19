Для сравнения: в первом квартале 2017 года на российские бренды приходилось 18% рынка, а на китайские — всего 18%. Всего за первые три месяца 2020 года, по оценкам GS Group, в Россию импортировано 10,4 млн мобильных телефонов, что на 9% меньше, чем годом ранее.

с чего всё началось

Аналитики GS Group пришли к выводу, что отечественные бренды смартфонов, которые производятся в Китае, могут не пережить падения спроса ввиду пандемии коронавируса. Их доля в импорте уже существенно сократилась с 16 до 4% по сравнению с прошлым годом.

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