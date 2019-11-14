Общество
ПолитРоссияРоссийские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам
Российские специалисты могут принять участие в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в январе 2020 года.
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Российские специалисты примут участие в восстановлении Собора Парижской Богоматери
Эхо Москвы14 ноября в 03:30
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
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Происшествия
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Назван состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка IBU
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