Общество

ПолитРоссияПолитРоссияРоссийские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам

Российские специалисты могут принять участие в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в январе 2020 года.
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Россия примет участие в восстановлении Нотр-Дама

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Швыдкой: Франция пришлет приглашение РФ восстанавливать Нотр-Дам

РИА Новости14 ноября в 03:15

Россия ждет приглашения от Франции восстанавливать Нотр-Дам

ТК Звезда14 ноября в 04:10

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Эхо Москвы14 ноября в 03:30

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ТАСС14 ноября в 03:19

Россия примет участие в реставрации Нотр-Дама

Телеканал 360°14 ноября в 04:27

Российские специалисты примут участие в восстановлении Нотр-Дама

Интерфакс14 ноября в 03:04
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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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