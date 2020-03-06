Армия и оружие
РЕН ТВСредства ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотники под Латакией
Средства противовоздушной обороны (ПВО), находящиеся в районе базы российских ВКС в Хмеймиме, уничтожили два беспилотных летательных аппарата под Латакией. Об этом сообщили в сирийском правительственном телеканале "Сурия". Отмечается, что средства ПВО сбили два беспилотника над городом Джебла.
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