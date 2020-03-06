Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВСредства ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотники под Латакией

16 фотоЕщё 1 видео
Средства противовоздушной обороны (ПВО), находящиеся в районе базы российских ВКС в Хмеймиме, уничтожили два беспилотных летательных аппарата под Латакией. Об этом сообщили в сирийском правительственном телеканале "Сурия". Отмечается, что средства ПВО сбили два беспилотника над городом Джебла.
Читать в источнике
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
Комментировать21

Подробнее о событии

Комплексы ПВО на Хмеймиме сбили два беспилотника боевиков

Взгляд.ру06:49

СМИ: средства ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника под Латакией

ТАССвчера в 13:09

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией

Красная веснавчера в 14:07

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ruвчера в 13:40

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотники под Латакией

РЕН ТВвчера в 13:23

Российские ПВО в Сирии сбили два беспилотника под Латакией

REGNUMвчера в 13:19

Российские средства ПВО сбили беспилотники боевиков в Сирии

Lenta.ruвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

Lenta.ru вчера в 17:24
Энергетика

Reuters: Россия хочет обвалить цены на нефть

Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
МонаВиста вчера в 07:51
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Армия и оружие

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Вести.Ru 03:29
Политика

В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
РБК 06:32
Авто

Названа дата, когда водителей начнут штрафовать за техосмотр

В разгар лета автовладельцы начнут получать "письма счастья" с камер фото- и видеофиксации за отсутствие диагностических карт.
Авторамблер вчера в 09:22
Происшествия

64 человека проверяют на коронавирус в Петербурге

В Санкт-Петербурге проверяют на коронавирус 64 человека, которые вернулись из других стран, сообщает «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 02:12
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

Известия 04:55
Общество

В России изменятся правила выдачи лицензий на оружие

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
РИА Новости 02:12
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество

Альфа-банк заблокировал карты россиян

Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.
Российская газета 06:36
Общество

Шесть новых случаев коронавируса выявлено в России

В России за сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 07:55
Общество

Олег Тиньков рассказал о диагностированной у него лейкемии

Предприниматель Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом 6 марта сообщает Forbes.
Телеканал RTVI вчера в 09:35
Происшествия

В Ярославской области загорелся склад с шоколадными конфетами

Склад с готовой продукцией загорелся на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:06
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru вчера в 04:38
Культура

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Наука

Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин

Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
RuNews24.ru вчера в 02:54
Футбол

Геркус назвал иск «Локомотива» к нему репутационной потерей для клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что решение подать иск против него приведет к репутационным потерям для клуба.
РБК 05:53
Происшествия

Массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло под Владимиром

Два человека пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, грузовика и четырёх легковых автомобилей под Судогодой.
REGNUM 04:30
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Гаджеты

Свыше миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома

Под угрозой взлома находятся больше 40 процентов активных владельцев устройств на Android, который используют старые версии программного обеспечения и больше не получают обновления безопасности от Google.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев

На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины.
Газета.Ru 06:30
Общество

Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына

На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Аргументы недели 02:32
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия вчера в 03:52
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Газета.Ru 05:15
Биатлон

Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место

Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
RT на русском вчера в 15:57
Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Ведомости 06:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Ридус 05 марта в 16:38
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное