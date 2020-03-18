Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление выпустил президиум Верховного суда РФ.
Читать в источнике
Комментировать154

Подробнее о событии

Приостанавливается рассмотрение большинства уголовных и гражданских дел

Коммерсантъвчера в 16:23

Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

Интерфаксвчера в 11:06

Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

ТАССвчера в 11:08

Российским судам предписали рассматривать только срочные дела

РИА Новостивчера в 11:06

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

РБКвчера в 12:23

Суды в России ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

RT на русскомвчера в 11:03

Российским судам поручено перейти на рассмотрение дел через видеосвязь — ВС РФ

РАПСИвчера в 10:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:30, Ашберн
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 15:45
Общество

В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины

Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
REGNUM вчера в 21:39
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru вчера в 05:30
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Общество

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
RT на русском вчера в 02:19
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Gazeta.SPb вчера в 02:21
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.
RT на русском вчера в 19:30
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец вчера в 14:48
Единоборства

Комиссия не разрешила провести бой Хабиба и Фергюсона в Нью-Йорке

РЕН ТВ вчера в 11:24
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском вчера в 12:59
Общество

Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе

Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний.
ТАСС вчера в 20:36
Экономика

Биржи США открылись падением на 5-6%

Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

Путин призвал не покупать продукты впрок

Коммерсантъ 17 марта в 09:15
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 17 марта в 10:36
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета вчера в 02:04
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС вчера в 07:20
Культура

Пермская филармония организует прямые трансляции концертов

В четверг, 26 марта, в прямой трансляции прозвучит органный концерт в исполнении солистки Пермской краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской (6+).
Business Class (Пермь) вчера в 06:40
Транспорт

В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса

Десятки станций метро закроют и автобусные маршруты сократят в четверг в столице Великобритании из-за пандемии коронавируса, сообщил поздно вечером в среду оператор лондонского транспорта Transport for London (TfL).
РИА Новости вчера в 20:56
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ 17 марта в 12:14
Происшествия

В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
RT на русском вчера в 13:28
Авто

Автомобили с пробегом в России дорожают

Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 05:19
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Происшествия

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
ТАСС 17 марта в 15:54
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Шоу-бизнес

Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной

На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Paparazzi.ru 17 марта в 10:18
Армия и оружие

Космические силы США получили глушилку спутников

Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Российская газета вчера в 08:44
Армия и оружие

Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

Инфорос 16 марта в 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное