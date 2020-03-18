Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление выпустил президиум Верховного суда РФ.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

Общество В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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Общество В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.

Экономика Биржи США открылись падением на 5-6% Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

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Транспорт В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса Десятки станций метро закроют и автобусные маршруты сократят в четверг в столице Великобритании из-за пандемии коронавируса, сообщил поздно вечером в среду оператор лондонского транспорта Transport for London (TfL).

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Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.