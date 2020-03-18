Коронавирус
Газета.RuРоссийские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление выпустил президиум Верховного суда РФ.
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Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Общество
В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины
Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Общество
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Энергетика
ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Единоборства
Комиссия не разрешила провести бой Хабиба и Фергюсона в Нью-Йорке
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Общество
Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе
Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний.
Экономика
Биржи США открылись падением на 5-6%
Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Общество
Путин призвал не покупать продукты впрок
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Культура
Пермская филармония организует прямые трансляции концертов
В четверг, 26 марта, в прямой трансляции прозвучит органный концерт в исполнении солистки Пермской краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской (6+).
Транспорт
В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса
Десятки станций метро закроют и автобусные маршруты сократят в четверг в столице Великобритании из-за пандемии коронавируса, сообщил поздно вечером в среду оператор лондонского транспорта Transport for London (TfL).
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Происшествия
В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
Авто
Автомобили с пробегом в России дорожают
Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Шоу-бизнес
Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной
На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Армия и оружие
Космические силы США получили глушилку спутников
Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Армия и оружие