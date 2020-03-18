Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".

Технологии «Роскомсвобода»: ФСБ закупила оборудование для взлома умных устройств Успешные атаки через «умные» устройства Интернета вещей могут позволить обвалить соцсети и блокировать Интернет в небольших странах, сообщает в четверг, 19 марта, «Роскомсвобода».

Энергетика Mizuho: цены на нефть могут опуститься ниже ноля Как только нефтехранилища в США заполнятся, а нефть из России и Саудовской Аравии попадет на рынок, цены на нее могут уйти ниже ноля, предупреждает Mizuho Bank.

Происшествия Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.

Здоровье Названа опасность всеобщего карантина из-за коронавируса Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводит к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Политика Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.

Происшествия В Бурятии начальник отдела полиции попался на взятке Через некоторое время в следственном управлении СКР по Бурятии сообщили, что отдел по расследованию особо важных дел возбудил против сотрудника правоохранительных органов уголовное дело по статье 290 ч.6 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия).

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Экономика Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.

Общество Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.