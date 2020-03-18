Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".
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Суды продолжат формировать коллегии присяжных, несмотря на ограничительные меры

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Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

ТАССвчера в 11:08

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

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Российским судам предписали рассматривать только срочные дела

РИА Новостивчера в 11:06

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Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса

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В Тверской области заявили о приостановке приёма граждан в судах

RT на русском04:40
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Финансы

Курс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей

На Московской бирже в среду доллар поднялся до отметки 80,87 рубля, евро – до 88,02 руб.
НовостиВолгограда.ру 03:50
Технологии

«Роскомсвобода»: ФСБ закупила оборудование для взлома умных устройств

Успешные атаки через «умные» устройства Интернета вещей могут позволить обвалить соцсети и блокировать Интернет в небольших странах, сообщает в четверг, 19 марта, «Роскомсвобода».
Фонтанка.Ру 06:35
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Коммерсантъ 02:30
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Энергетика

Mizuho: цены на нефть могут опуститься ниже ноля

Как только нефтехранилища в США заполнятся, а нефть из России и Саудовской Аравии попадет на рынок, цены на нее могут уйти ниже ноля, предупреждает Mizuho Bank.
Profinance.ru вчера в 05:48
Происшествия

Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Известия 06:17
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Экономика

Греф не исключил рост доллара до 100 рублей

По словам Грефа, экстремальный сценарий предусматривает «макроэкономические сдвиги с временными разрывами производственных цепочек и остановкой части предприятий».
НТВ 17 марта в 13:00
Шоу-бизнес

Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме

Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 16 марта в 10:01
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск вчера в 21:41
Здоровье

Названа опасность всеобщего карантина из-за коронавируса

Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводит к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.
Lenta.ru 07:52
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Здоровье

Доктор Мясников назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников рассказал, как россиянам приблизить завершение эпидемии коронавируса в стране, и назвал срок, когда коронавирус покинет Россию, информирует "Экономика сегодня".
Народные новости 07:12
Общество

Мишустин ограничил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Мишустин ограничил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ Премьер-министр Михаил Мишустин запретил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ и обратно.
Медиазона вчера в 06:21
Шоу-бизнес

Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции

Lenta.ru вчера в 13:30
Религия

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

Интерфакс 03:47
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

В Бурятии начальник отдела полиции попался на взятке

Через некоторое время в следственном управлении СКР по Бурятии сообщили, что отдел по расследованию особо важных дел возбудил против сотрудника правоохранительных органов уголовное дело по статье 290 ч.6 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия).
Информ Полис online 06:10
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Футбол

Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона

Консалтинговая компания KPMG подсчитала финансовые потери клубов топ-5 лиг Европы после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 01:28
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Известия вчера в 11:28
Хоккей

Легионер «Салавата» отказался возвращаться в Россию на плей-офф КХЛ

Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ.
РИА Новости 07:02
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Общество

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Здоровье

В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Аргументы и факты - Иваново 06:29
Футбол

Игрокам ЦСКА на две недели запретили покидать жильё

Футбольный клуб ЦСКА ввёл ограничения для футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, административного персонала и игроков молодёжной команды во время паузы в РПЛ, связанной с угрозой распространения коронавируса.
Metaratings 07:43
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Авто

В России появится новый документ на автомобиль

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 01:15
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