Коронавирус
Газета.RuРоссийские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".
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Финансы
Курс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей
На Московской бирже в среду доллар поднялся до отметки 80,87 рубля, евро – до 88,02 руб.
Технологии
«Роскомсвобода»: ФСБ закупила оборудование для взлома умных устройств
Успешные атаки через «умные» устройства Интернета вещей могут позволить обвалить соцсети и блокировать Интернет в небольших странах, сообщает в четверг, 19 марта, «Роскомсвобода».
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Энергетика
Mizuho: цены на нефть могут опуститься ниже ноля
Как только нефтехранилища в США заполнятся, а нефть из России и Саудовской Аравии попадет на рынок, цены на нее могут уйти ниже ноля, предупреждает Mizuho Bank.
Происшествия
Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Наука
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Экономика
Греф не исключил рост доллара до 100 рублей
По словам Грефа, экстремальный сценарий предусматривает «макроэкономические сдвиги с временными разрывами производственных цепочек и остановкой части предприятий».
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме
Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Здоровье
Названа опасность всеобщего карантина из-за коронавируса
Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводит к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Здоровье
Доктор Мясников назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников рассказал, как россиянам приблизить завершение эпидемии коронавируса в стране, и назвал срок, когда коронавирус покинет Россию, информирует "Экономика сегодня".
Общество
Мишустин ограничил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Мишустин ограничил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ Премьер-министр Михаил Мишустин запретил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ и обратно.
Шоу-бизнес
Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Бурятии начальник отдела полиции попался на взятке
Через некоторое время в следственном управлении СКР по Бурятии сообщили, что отдел по расследованию особо важных дел возбудил против сотрудника правоохранительных органов уголовное дело по статье 290 ч.6 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия).
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Футбол
Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона
Консалтинговая компания KPMG подсчитала финансовые потери клубов топ-5 лиг Европы после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Хоккей
Легионер «Салавата» отказался возвращаться в Россию на плей-офф КХЛ
Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Футбол
Игрокам ЦСКА на две недели запретили покидать жильё
Футбольный клуб ЦСКА ввёл ограничения для футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, административного персонала и игроков молодёжной команды во время паузы в РПЛ, связанной с угрозой распространения коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Авто
В России появится новый документ на автомобиль
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».