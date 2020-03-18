Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".
Читать в источнике
Комментировать196

Подробнее о событии

Карантин может стать толчком к развитию в России «облачного судопроизводства»

РАПСИ09:08

Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

ТАССвчера в 11:08

Из-за закрытия судов курганцам придется дополнительно платить деньги

URA.Ru02:03

Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут закрыться на карантин

Красная весна04:43

Российским судам предписали рассматривать только срочные дела

РИА Новостивчера в 11:06

Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

Интерфаксвчера в 11:06

В Тверской области заявили о приостановке приёма граждан в судах

RT на русском04:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:40, Ашберн
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 вчера в 11:52
Культура

«Кинопоиск HD» выпустит сериал про Ельцина

Piter.tv 08:52
Шоу-бизнес

Максим Фадеев стал музыкальным продюсером Валерии

У Фадеева и Валерии намечены большие планы. Артисты убеждены, что создадут нечто «настоящее», что удивит жителей России.
КМВ Новости вчера в 12:58
Футбол

FA: приостановка сезона АПЛ продлена как минимум до 30 апреля

Приостановка чемпионата Англии по футболу продлена как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 09:19
Общество

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 08:57
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Происшествия

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
ТАСС 09:10
Киберспорт

Ubisoft объявила «бесплатные выходные» для Assassin’s Creed Odyssey

Ferra вчера в 12:44
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Игры

Демо Resident Evil 3 Remake доступно на PS4 и Xbox One

Cyber.sports.ru 04:31
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко начала выздоравливать

Bimru.ru 04:16
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Экономика

Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику

Председатель Министерства финансов Антон Силуанов на заседании коллегии Федерального казначейства заявил о том, что большинство отделений экономики Российской Федерации находятся под огромным давлением из-за сложившейся ситуации с ценами на нефть и распространением китайского COVID-19.
Обзор газет 05:22
Экономика

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru 05:56
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Космос

Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша

На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
РЕН ТВ 07:19
Общество

В Венеции в каналах появились дельфины

Газета.Ru вчера в 07:56
Общество

Мантуров заявил, что продуктовых запасов хватит минимум на два месяца

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что запасов торговым сетям хватит минимум на два месяца бесперебойной работы, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:43
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Происшествия

Историк Соколов попросил самое жёсткое наказание «вплоть до расстрела»

Газета Metro 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное