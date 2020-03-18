Коронавирус
Газета.RuРоссийские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".
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Здоровье
В Воронежской области приняты меры усиленной профилактики коронавируса
Распоряжение по усилению профилактических мер против коронавирусной инфекции подписал исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в США
Как уточняется, землетрясение произошло в Долине Солт-Лейк. Его эпицентр находится в четырёх километрах от города Магна в штате Юта.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
Якутия не получила результаты проб на коронавирус топ-менеджера «ЯТЭК»
Якутск, 19 марта 2020, 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Хуснуллин рассказал о круглосуточных поставках продовольствия в России
Продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Происшествия
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Ангарском
Утром 19 марта произошло столкновение автомобиля скорой помощи и Toyota Town Ace.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Общество
В Алтайском крае из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Авто
20% автомобилей с пробегом в течение года меняют владельца
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
Общество
США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира
Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом.
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса
Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства.
Транспорт
Коронавирус поможет омичам подешевле слетать в Сочи и Краснодар
Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса Biletix, общий средний чек на авиабилеты, забронированный в марте, стал дешевле на 13% по сравнению с тем же периодом 2019 и составил 10,4 тыс. рублей вместо 12,02 тысячи.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Здоровье
Назвали эффективное лекарство от коронавируса
Китайские исследователи рассказали, что препарат против гриппа «Фавипиравир» эффективен при коронавирусе.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Наука