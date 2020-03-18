Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".
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Подробнее о событии

Приостанавливается рассмотрение большинства уголовных и гражданских дел

Коммерсантъ16:23

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

РБК12:23

Суды в России ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

RT на русском11:03

Российским судам предписали рассматривать только срочные дела

РИА Новости11:06

Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

Интерфакс11:06

Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

ТАСС11:08

Российским судам поручено перейти на рассмотрение дел через видеосвязь — ВС РФ

РАПСИ10:42
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Здоровье

В Воронежской области приняты меры усиленной профилактики коронавируса

Распоряжение по усилению профилактических мер против коронавирусной инфекции подписал исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Красная весна вчера в 22:39
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Российская газета 21:27
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в США

Как уточняется, землетрясение произошло в Долине Солт-Лейк. Его эпицентр находится в четырёх километрах от города Магна в штате Юта.
REGNUM 10:30
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Экономика

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
РБК 05:18
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия 14:00
Культура

Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса

ФАН 22:48
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Общество

Якутия не получила результаты проб на коронавирус топ-менеджера «ЯТЭК»

Якутск, 19 марта 2020, 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:36
Общество

Хуснуллин рассказал о круглосуточных поставках продовольствия в России

Продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Известия 21:13
Происшествия

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Ангарском

Утром 19 марта произошло столкновение автомобиля скорой помощи и Toyota Town Ace.
Твой Иркутск 22:26
Игры

Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

The GEEK 16 марта в 15:45
Общество

В Алтайском крае из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 10:18
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Авто

20% автомобилей с пробегом в течение года меняют владельца

32CARS.ru вчера в 02:12
Политика

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.
Интерфакс 16:42
Гаджеты

Samsung представила недорогой Galaxy M21 с батареей на 6000 мА·ч

Дни24 13:31
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости вчера в 06:52
Общество

США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира

Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом.
ТАСС 16:11
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса

Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства.
Мойка78 17:53
Транспорт

Коронавирус поможет омичам подешевле слетать в Сочи и Краснодар

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса Biletix, общий средний чек на авиабилеты, забронированный в марте, стал дешевле на 13% по сравнению с тем же периодом 2019 и составил 10,4 тыс. рублей вместо 12,02 тысячи.
РИА ОмскИнформ 22:39
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
Здоровье

Назвали эффективное лекарство от коронавируса

Китайские исследователи рассказали, что препарат против гриппа «Фавипиравир» эффективен при коронавирусе.
МедиаПоток 06:46
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 17:00
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Наука

Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше

Vevby.ru вчера в 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
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