Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".

Здоровье В Воронежской области приняты меры усиленной профилактики коронавируса Распоряжение по усилению профилактических мер против коронавирусной инфекции подписал исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в США Как уточняется, землетрясение произошло в Долине Солт-Лейк. Его эпицентр находится в четырёх километрах от города Магна в штате Юта.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Экономика Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Общество Якутия не получила результаты проб на коронавирус топ-менеджера «ЯТЭК» Якутск, 19 марта 2020, 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество В Алтайском крае из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.

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Транспорт Коронавирус поможет омичам подешевле слетать в Сочи и Краснодар Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса Biletix, общий средний чек на авиабилеты, забронированный в марте, стал дешевле на 13% по сравнению с тем же периодом 2019 и составил 10,4 тыс. рублей вместо 12,02 тысячи.

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Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.