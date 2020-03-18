Коронавирус
Газета.RuРоссийские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".
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Футбол
Игрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
Общество
Названа общая черта жертв коронавируса
По данным института Джона Хопкинса, число случаев инфицирования коронавирусом в Италии к настоящему моменту превышает 31,5 тыс. Скончались 2503 человека.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Кино
Уточнены детали нового «Пункта назначения»
Популярная серия молодежных триллеров под общим названием "Пункт назначения" получит дальнейшее развитие.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Здоровье
Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Общество
Австрийский курорт стал предполагаемым очагом коронавируса в Европе
Как сообщает немецкая пресса, европейские туристы могли заразиться коронавирусом во время пребывания на популярном австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
Спад в полупроводниковом секторе продлится до конца года
Фондовый рынок мечется в поиске хоть каких-то положительных сигналов, а эксперты уже начали ухудшать прогноз по динамике курса акций компаний полупроводникового сектора.
Энергетика
ФАС не видит предпосылок для роста цен на автомобильное топливо
По данным ФАС, с 1 января 2020 года по 18 марта динамика розничных цен на автомобильный бензин была ниже инфляции, рост по марке Аи-92 составляет 0,2%, Аи-95 - 0,2%, на дизельное топливо зимнее - 0,19%.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Губернатор Петербурга пообщался с посетительницей в магазине. Она оказалась актрисой
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообщался с посетительницей продуктового магазина во Фрунзенском районе.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал подросших детей
Артист прервал свою концертную деятельность, и теперь все время находится со своими детьми.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Валентина Ивановна умерла накануне, 17 марта, на 85 году жизни.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Политика
В России могут перенести весенний призыв в армию
Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.