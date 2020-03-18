Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".

Политика Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».

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Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Здоровье Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.

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Шоу-бизнес Сергей Лазарев показал подросших детей Артист прервал свою концертную деятельность, и теперь все время находится со своими детьми.

Политика FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".

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