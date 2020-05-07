Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Как сообщил в четверг ТАСС источник в судебной системе, об этом говорится в разосланном судам письме Судебного департамента при Верховным суде РФ от 7 мая.

с чего всё началось

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.

Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая

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