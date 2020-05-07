Общество
РБКРоссийские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
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с чего всё началось
Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Как сообщил в четверг ТАСС источник в судебной системе, об этом говорится в разосланном судам письме Судебного департамента при Верховным суде РФ от 7 мая.ТАССвчера в 12:29
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Суд отменил самоизоляцию. На работу обязаны ходить все сотрудники без коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 12:49
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Энергетика
Нефть Brent опустилась до $29 за баррель
Лондон, 7 мая 2020, 22:33 — REGNUM Нефтяной рынок перешел в "красную зону" в ходе торгов 7 мая на Лондонской бирже — Brent опустилась до К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent упали в цене на 51 цент (1,71%), до $29,21 за баррель.
REGNUM вчера в 15:33
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу до 31 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 8 мая, подписал постановление о продлении действия ограничительных мер по коронавирусу до31 мая включительно.
Московский Комсомолец 02:16
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Общество
Определены основные способы защиты от клещей
По словам Кривошеиной, необходимо помнить, что клещи всегда ползут снизу вверх.
Время Н 01:48
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Авто
Преемник Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник вчера в 09:57
Общество
Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая
Напомним, что накануне Собянин предложил снять ограничения на работу строительных предприятий с 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:25
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Транспорт
В России представили план внедрения беспилотных автомобилей
В случае следования плану, в 2021 году должен быть принят закон о об эксплуатации беспилотных транспортных средств, тогда же в тестовом режиме машины без водителя смогут оказывать коммерческие услуги.
Lenta.ru 00:30
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Дипломат считает, что Россия вмешивается в дела Сирии и Ливии, а также ведет "кампанию дезинформации", утверждая, что источником вируса являются западные страны или США.
Деловое.ТВ 02:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Политика
Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой украинского исполнительного комитета реформ.
NewInform вчера в 13:22
Киберспорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат вчера в 10:31
Культура
Российские телеканалы 9 мая покажут запись Парада Победы 1945 года
Российские телеканалы 9 мая впервые покажут полную запись первого Парада Победы, состоявшегося летом 1945 года, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой Манукян покрасил на спор волосы в рыжий цвет
Недавно блогер Давид Манукян, который является возлюбленным поющей ведущей Ольги Бузовой, на спор покрасил волосы в рыжий цвет.
Дни24 вчера в 04:26
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК вчера в 13:49
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05