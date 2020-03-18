Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Рассмотрение ряда дел в российских судах будет ограничено в связи с распространением коронавируса. Согласно постановлению Верховного суда, особое внимание будет уделяться только делам "безотлагательного характера".
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Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

Интерфакс11:06

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

РБК12:23

Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

ТАСС11:08

Российским судам предписали рассматривать только срочные дела

РИА Новости11:06

Приостанавливается рассмотрение большинства уголовных и гражданских дел

Коммерсантъ16:23

Суды в России ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

RT на русском11:03

Российским судам поручено перейти на рассмотрение дел через видеосвязь — ВС РФ

РАПСИ10:42
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Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Общество

Режим неполной дистанционной занятости предложили ввести в России

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили сформировать в РФ новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости.
NewInform 18:54
Единоборства

Комиссия не разрешила провести бой Хабиба и Фергюсона в Нью-Йорке

РЕН ТВ 11:24
Общество

В Германии резко выросло число зараженных коронавирусом

В Германии число зараженных коронавирусом увеличилось на 36 процентов за день.
Lenta.ru 20:49
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Ведомости 13:46
Здоровье

Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
РИА Новости 20:41
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Общество

Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно

Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
РИА Новости 20:07
Футбол

Европейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы

Ведующие чемпионаты Европы могут потерять от 3,4 от 3,9 миллиарда евро из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG.
Спорт-Экспресс 20:13
Общество

Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»

Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Forbes вчера в 16:49
Общество

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 18:35
Финансы

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.
ТАСС 09:16
Общество

США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира

Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом.
ТАСС 16:11
Авто

20% автомобилей с пробегом в течение года меняют владельца

32CARS.ru вчера в 02:12
Гаджеты

Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Газета.Ru 17:33
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру

Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
VSE42.RU вчера в 23:08
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:31
Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 08:21
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Космос

Россия принимает меры для недопущения коронавируса на МКС

Россия как единственная страна, отправляющая в настоящее время экипажи на Международную космическую станцию (МКС), принимает жесткие противоэпидемические меры, чтобы коронавирус не попал на орбиту с новым экипажем, сообщил ТАСС замначальника медуправления Центра подготовки космонавтов Владимир Матвеев.
Коммерсантъ вчера в 22:20
Общество

Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Ведомости 18:42
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Экономика

Европейский центробанк собирается выкупить ценные бумаги на €750 млрд

Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро.
РИА Новости 19:23
Как работают Яндекс.Новости?
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