Коронавирус
Lenta.ruРоссийские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте Верховного суда России в среду, 18 марта. Постановление вступает в силу с 19 марта и продлится до 10 апреля текущего года.
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Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Политика
Путин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России
Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе.
Происшествия
В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину
Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Гаджеты
Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Технологии
В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса
Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову
Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
Культура
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Общество
Кинотеатры попросили поддержки у правительства
Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Общество
В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах
Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Происшествия
В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
Энергетика
Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Происшествия
На Урале задержали мужчину, убившего женщину в суде
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в том, что в здании суда Первоуральска убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, и ранил пристава, сообщает управление СК РФ по Свердловской области.