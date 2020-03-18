Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте Верховного суда России в среду, 18 марта. Постановление вступает в силу с 19 марта и продлится до 10 апреля текущего года.
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В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

РБК12:23

Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

Интерфакс11:06

Российским судам предписали рассматривать только срочные дела

РИА Новости11:06

Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

ТАСС11:08

Суды в России ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

RT на русском11:03

Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса

Известия11:03

Российским судам поручено перейти на рассмотрение дел через видеосвязь — ВС РФ

РАПСИ10:42
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Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Ведомости 06:49
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Энергетика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
РИА Новости 08:16
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском вчера в 10:56
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Вокруг ТВ 16 марта в 12:44
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

RT на русском 09:29
Политика

Путин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России

Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе.
НТВ 12:01
Происшествия

В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину

Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:30
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Гаджеты

Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

Российская газета 13:18
Технологии

В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса

Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании.
Expert.ru 12:44
Футбол

Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову

Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
Спорт71 09:59
Культура

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Профиль 16 марта в 08:47
Общество

Кинотеатры попросили поддержки у правительства

Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.
Ведомости 09:05
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Известия 15 марта в 14:16
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Общество

В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах

Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Красная весна 12:45
Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Российская газета 04:29
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском 12:59
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Экономика

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
РБК 10:50
Энергетика

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Вести.Ru вчера в 18:36
Футбол

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta 03:16
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс 06:11
Происшествия

На Урале задержали мужчину, убившего женщину в суде

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в том, что в здании суда Первоуральска убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, и ранил пристава, сообщает управление СК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 05:15
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