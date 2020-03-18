Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте Верховного суда России в среду, 18 марта. Постановление вступает в силу с 19 марта и продлится до 10 апреля текущего года.

Политика Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Происшествия В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Кинотеатры попросили поддержки у правительства Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.

Общество В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».