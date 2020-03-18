Коронавирус
Российская газетаВ судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса
Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля. Решение было принято в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Краснодарского крайсуда.
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Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Футбол
Оздоев высказался о челлендже с туалетной бумагой против коронавируса
Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев высказался о челлендже «Оставайся дома», суть которого заключается в призыве не выходить на улицу во время эпидемии коронавируса.
Хоккей
Линус Умарк: «Я не планирую возвращаться. Даже если после 10 апреля они возобновят сезон»
Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил, что не собирается возвращаться в расположение клуба даже если сезон в КХЛ будет продолжен.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Происшествия
В Бурятии начальник отдела полиции попался на взятке
Как сообщает telegram-канал «Степной дозор», в Бурятии сотрудники ФСБ за получение взятки задержали начальника межмуниципального отдела МВД «Тункинский» Константина Глушкова.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Экономика
Эксперты предрекли потерю работы для 25 млн человек из-за коронавируса
Около 25 млн человек в мире могут лишиться работы из-за пандемии COVID-19.
Происшествия
В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус после возвращения из Европы, самовольно покинул больницу в Иваново, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Политика
Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Общество
Весенние каникулы школьников продлятся три недели
«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы и доступ к электронным учебникам»,— цитирует ТАСС слова министра.
Общество
Коронавирус может сохраняться на пластике и стали до трех суток
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина
Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Финансы
Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином
Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Киберспорт
Valve объяснила задержку Half-Life 3 «тупостью»
Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его компания долгое время не выпускала игры серии Half-Life.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Спорт
Украинский футболист Алиев назвал коронавирус фейком
Экс-игрок «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что считает коронавирус фейком.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Авто
Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья
Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.