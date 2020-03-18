Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса

Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля. Решение было принято в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Краснодарского крайсуда.
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Адвокаты обращают внимание, что ограничение работы судов не влияет на сроки давности

РАПСИ06:19

Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

ТАССвчера в 11:08

В Тверской области заявили о приостановке приёма граждан в судах

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Российским судам предписали рассматривать только срочные дела

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Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

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Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса

Известиявчера в 11:03

В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса

Российская газета04:43
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Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Футбол

Оздоев высказался о челлендже с туалетной бумагой против коронавируса

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев высказался о челлендже «Оставайся дома», суть которого заключается в призыве не выходить на улицу во время эпидемии коронавируса.
RT на русском 05:01
Хоккей

Линус Умарк: «Я не планирую возвращаться. Даже если после 10 апреля они возобновят сезон»

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил, что не собирается возвращаться в расположение клуба даже если сезон в КХЛ будет продолжен.
Матч ТВ 06:19
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Происшествия

В Бурятии начальник отдела полиции попался на взятке

Как сообщает telegram-канал «Степной дозор», в Бурятии сотрудники ФСБ за получение взятки задержали начальника межмуниципального отдела МВД «Тункинский» Константина Глушкова.
Информ Полис online 06:10
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Экономика

Эксперты предрекли потерю работы для 25 млн человек из-за коронавируса

Около 25 млн человек в мире могут лишиться работы из-за пандемии COVID-19.
Известия вчера в 12:44
Происшествия

В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус после возвращения из Европы, самовольно покинул больницу в Иваново, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
РИА Новости 06:05
Здоровье

Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Lenta.ru 17 марта в 08:19
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости вчера в 14:51
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Политика

Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
RT на русском 06:03
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Общество

Весенние каникулы школьников продлятся три недели

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы и доступ к электронным учебникам»,— цитирует ТАСС слова министра.
Первый областной вчера в 03:16
Общество

Коронавирус может сохраняться на пластике и стали до трех суток

ТАСС Наука вчера в 05:49
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Общество

В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина

Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Российская газета 05:27
Финансы

Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином

Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Газета.Ru 06:17
Киберспорт

Valve объяснила задержку Half-Life 3 «тупостью»

Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его компания долгое время не выпускала игры серии Half-Life.
Lenta.ru 06:02
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Спорт

Украинский футболист Алиев назвал коронавирус фейком

Экс-игрок «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что считает коронавирус фейком.
ProstoProSport 05:31
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Авто

Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья

Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Авторамблер вчера в 12:47
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
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