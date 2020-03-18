Коронавирус
Lenta.ruРоссийские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте Верховного суда России в среду, 18 марта. Постановление вступает в силу с 19 марта и продлится до 10 апреля текущего года.
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Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
Единоборства
Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
Игры
Презентация PlayStation 5 началась
Прямая трансляция 52-минутной технической презентации PlayStation 5 начнется в 19:00 по московскому времени.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова приняла Джигана обратно
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Футбол
Британские СМИ назвали трёх претендентов на Чалова в АПЛ
Как утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror, претендентами на Чалова являются «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.
Музыка
Little Big поедут на «Евровидение» с танцором из клипа
Ранее подписчики Little Big в Instagram призывали музыкантов взять с собой на конкурс танцора Красилова, называя его «козырем» и «изюминкой номера».
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Политика
Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка
Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.
Общество
Путин наградил Ротенберга званием героя труда
Экономика
МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире
Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.
Наука
Люди со 2-й группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Проанализировав более 2 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, китайские медики пришли к выводу, что меньше всего рискуют подхватить болезнь люди с 1-й группой крови.
Футбол
Коутиньо может перейти в «Челси»
Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Наука
«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса
Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову
Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Энергетика
Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Политика
В России могут перенести весенний призыв в армию
Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.
Политика
В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма
6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.
Общество
Немецкий вирусолог назвал новые симптомы коронавируса
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) Хендрик Штрек рассказал о новых обнаруженных симптомах заболевания пневмонией COVID-19.