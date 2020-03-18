Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте Верховного суда России в среду, 18 марта. Постановление вступает в силу с 19 марта и продлится до 10 апреля текущего года.

Экономика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.

Игры Презентация PlayStation 5 началась Прямая трансляция 52-минутной технической презентации PlayStation 5 начнется в 19:00 по московскому времени.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова приняла Джигана обратно Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Политика Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.

Экономика МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.

Футбол Коутиньо может перейти в «Челси» Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.

Космос Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Футбол Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.

Политика В России могут перенести весенний призыв в армию Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.

Политика В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма 6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.