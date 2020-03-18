Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте Верховного суда России в среду, 18 марта. Постановление вступает в силу с 19 марта и продлится до 10 апреля текущего года.
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Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

Интерфакс11:06

ВС ограничил рассмотрение дел в судах из-за коронавируса

РБК11:10

Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

ТАСС11:08

Российским судам предписали рассматривать только срочные дела

РИА Новости11:06

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Lenta.ru11:40

Суды в России ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

RT на русском11:03

Российским судам поручено перейти на рассмотрение дел через видеосвязь — ВС РФ

РАПСИ10:42
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Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

МонаВиста вчера в 13:49
Единоборства

Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера

Чемпионат вчера в 16:35
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
РБК 00:58
Игры

Презентация PlayStation 5 началась

Прямая трансляция 52-минутной технической презентации PlayStation 5 начнется в 19:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru 11:14
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова приняла Джигана обратно

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
News.ru вчера в 16:15
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости 09:29
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Известия 11:14
Футбол

Британские СМИ назвали трёх претендентов на Чалова в АПЛ

Как утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror, претендентами на Чалова являются «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
RT на русском 11:50
Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 08:21
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.
РИА Новости 12:02
Музыка

Little Big поедут на «Евровидение» с танцором из клипа

Ранее подписчики Little Big в Instagram призывали музыкантов взять с собой на конкурс танцора Красилова, называя его «козырем» и «изюминкой номера».
Rambler News Service вчера в 07:36
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Политика

Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка

Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.
Вести.Ru 11:48
Общество

Путин наградил Ротенберга званием героя труда

Муксун.fm вчера в 07:22
Экономика

МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире

Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.
РИА Новости 11:05
Наука

Люди со 2-й группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Проанализировав более 2 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, китайские медики пришли к выводу, что меньше всего рискуют подхватить болезнь люди с 1-й группой крови.
Популярная механика 06:05
Футбол

Коутиньо может перейти в «Челси»

Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.
REGNUM 10:50
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Инфорос вчера в 03:48
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Наука

«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса

Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
SM News 05:32
Футбол

Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову

Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.
Piter.tv 10:49
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко не смогла попасть в больницу с коронавирусом

Известия 00:16
Кино

Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм

Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Культуромания вчера в 01:43
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Энергетика

Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Lenta.ru 12:01
Политика

В России могут перенести весенний призыв в армию

Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.
FlashNord 06:59
Политика

В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма

6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.
Известия вчера в 23:31
Общество

Немецкий вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) Хендрик Штрек рассказал о новых обнаруженных симптомах заболевания пневмонией COVID-19.
Известия 10:35
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