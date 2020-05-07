Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая, говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде. Срок действия постановлений президиумов ВС и Совета судей, которыми вводились ограничения в работе, истекает 11 мая.

Российские суды вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая

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