Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира

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Российская компания X5 Retail Group, владеющая сетями супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», обошла по объему выручки за последние пять лет американский интернет-магазин Amazon, владеющий также несколькими онлайн-сервисами и принадлежащий богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу.
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Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

РБК00:00

Российские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира

Lenta.ru00:45
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