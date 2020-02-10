Экономика
Lenta.ruРоссийские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира
Российская компания X5 Retail Group, владеющая сетями супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», обошла по объему выручки за последние пять лет американский интернет-магазин Amazon, владеющий также несколькими онлайн-сервисами и принадлежащий богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу.
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Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Общество
Мошенники используют новый способ кражи денег с карт
Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Кино
Брэд Питт получил свой первый Оскар
Сегодняшняя награда является первым актерским Оскаром Брэда Питта – до этого он получал статуэтку за работу продюсера.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Общество
Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану
Предыдущий рекорд скоростного перелёта принадлежал авиакомпании Norwegian, чей Boeing 787-9 Dreamliner в 2018 году преодолел расстояние от Нью-Йорка до Лондона за 5 часов 13 минут.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
Гаджеты
Наглядное сравнение возможностей камер Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10
S10 S20 А следующая пара фотографий сделана на камеру Samsung Galaxy S20+ в обычном режиме и при использовании 30-кратного зума.
Политика
Трамп уволил «главного украинского силовика»: это только начало мести
Показательно, что Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, которому по странному стечению обстоятельств тоже удалось сделать головокружительную карьеру в американских силовых структурах и который работал в аппарате Совета национальной безопасности.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Культура
Яна Рудковская оценила выступление Ветлицкой на Big Love Show
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала выступление 55-летней певицы Натальи Ветлицкой на ежегодном концерте Big Love Show.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов
Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Футбол
«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко
«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.
Общество
Россияне смогут определять свою национальность при переписи населения
Россияне вновь смогут сами назвать свою национальность при переписи населения РФ, которая состоится в октябре текущего года.
Происшествия
Самолет авиакомпании «Победа» не долетел до Екатеринбурга
Гаджеты
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную ОС Android 10
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную оболочку EMUI 10 созданную на базе ОС Android 10.
Общество
Власти Тюмени рассказали о состоянии эвакуированных из Уханя
Ранее самолеты ВКС России закончили эвакуацию российских граждан, которые находились в провинции Хубэй, где зарегистрирован очаг заболеваемости коронавирусом.
Кино
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Сумеет ли он, узнаем сразу после программы «Время». Ну а почти 1 800 000 тысяч зрителей уже с нетерпением ждут продолжения.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Лолиты оплатил ее отдых в Израиле
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Гаджеты
Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro
Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
Спорт
Сборная Бразилии разгромила Аргентину и пробилась на Олимпиаду-2020
Молодежная сборная Бразилии провела матч с командой Аргентины в рамках квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Москвы и Минска, прошедшие 7 февраля.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Условия для снижения ставок по кредитам и депозитам Решение Банка России снизить ключевую ставку и снижение доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) создают условия для снижения ставок по кредитам и депозитам, говорится в пресс-релизе.