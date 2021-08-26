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Российские сыроделы пожаловались на Белоруссию из-за непроданных запасов

Рост поставок дешевых сыров из Белоруссии оказывает «крайне негативное» влияние на российский рынок сыра.
РБК
В первом полугодии 2021 года Белоруссия увеличила поставки сыра в Россию на 19% к аналогичному периоду прошлого года — до 145 тысяч тонн.
ПРАЙМ
Гендиректор Союзмолока Артем Белов объяснил, что белорусская продукция гораздо дешевле, потому что цены на сырое молоко в стране в значительной степени регулируются государством и молоко стоит примерно на 25% меньше российского.
ПРАЙМ
Производство собственных сыров в России растет, и дополнительный рост дешевого импорта создает у российских производителей проблемы со сбытом, указывает Белов.
РБК

С чего всё началось

Российские сыроделы пожаловались на Белоруссию из-за непроданных запасов
Производство собственных сыров в России растет, и дополнительный рост дешевого импорта создает у российских производителей проблемы со сбытом, указывает Белов. Сейчас на складах у отечественных производителей скопились нереализованные объемы сыров, указано в презентации.
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