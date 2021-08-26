Глава региона ФРГ, где строят «Северный поток 2» отказалась переходить в правительство Германии

Политику задали вопрос, намерена ли она в случае победы Социал-демократической партии Германии на выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября и формировании нового правительства во главе с Олафом Шольцем (СДПГ) войти в новый национальный кабмин в качестве министра.