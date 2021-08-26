Гендиректор Союзмолока Артем Белов объяснил, что белорусская продукция гораздо дешевле, потому что цены на сырое молоко в стране в значительной степени регулируются государством и молоко стоит примерно на 25% меньше российского.
Производство собственных сыров в России растет, и дополнительный рост дешевого импорта создает у российских производителей проблемы со сбытом, указывает Белов. Сейчас на складах у отечественных производителей скопились нереализованные объемы сыров, указано в презентации.
Исследование показало, как животные совершенствуют свои навыки Биомеханики из Калифорнийского университета в Беркли изучили повадки лисьих белок (Sciurus niger) — широко распространенного в Северной Америке вида белок.
Политику задали вопрос, намерена ли она в случае победы Социал-демократической партии Германии на выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября и формировании нового правительства во главе с Олафом Шольцем (СДПГ) войти в новый национальный кабмин в качестве министра.