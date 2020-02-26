Общество
Lenta.ruРоссийские таксисты лишились заработка из-за прогресса
Российские таксисты лишились двух третей заработка из-за прогресса и развития агрегаторов, позволяющих вызывать автомобиль с водителем через приложение для смартфона, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.
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Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Футбол
Okko Спорт приобрёл права на показ матчей MLS
По данным источника, сервис уже приобрёл права на показ прямых трансляций игр Североамериканской лиги.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Савченко: Зеленский выбирает между коррупционерами и дебилами
Армия и оружие
Пентагон выразил обеспокоенность «региональным доминированием» России
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Общество
В Китае коронавирус выявили у пассажира, прилетевшего из Москвы
В Китае коронавирус был диагностирован у мужчины, который прилетел в Шанхай из Тегерана, сделав пересадку в Москве.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Политика
Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса
Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
Гаджеты
Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый 5G-аппарат
Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый аппарат с поддержкой сетей связи пятого поколения 5G, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Политика
Правки в Конституцию вступят в силу сразу после референдума — Путин
«Предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования», — заявил российский президент.
Футбол
Сарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал гостевое поражение от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Политика
США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом
Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDС) Доктор Энн Шукет.
Космос
На Юпитере воды оказалось больше, чем предполагалось
Неожиданный результат заставил ученых снова уделить Юпитеру больше внимания. В атмосферу Юпитера был отправлен «Галилео».
Технологии
Эксперт рассказал, как защитить хранящиеся в «облаках» личные данные
Эксперт советует не использовать повторно один и тот же пароль в разных сервисах и при возможности использовать двухфакторную аутентификацию.
Экономика
В МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики
По прогнозам ряда аналитиков, мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля 2020 года: в I и II кварталах мировой ВВП может показать нулевой рост, следует из отчета главы подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нила Маккиннона.
Политика
Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
Здоровье
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
Женщину, которая недавно вернулась из Италии, госпитализировали в украинском городе Черновцы, ее проверяют на коронавирус COVID-19, рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации Мария Полищук.
Политика
Новейшая подлодка ВМС США облезла после первого похода
Twitter Новейшая подлодка ВМС США USS Colorado класса Virginia облезла после первого дальнего похода.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Космос
В центре Млечного Пути обнаружены удивительные объекты
Ученые отмечают, что изучение этих удивительных «радиоарф» позволит лучше понять, как космические лучи распространяются вдоль магнитных полей.