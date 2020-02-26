Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийские таксисты лишились заработка из-за прогресса

Российские таксисты лишились двух третей заработка из-за прогресса и развития агрегаторов, позволяющих вызывать автомобиль с водителем через приложение для смартфона, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.
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Российские таксисты лишились заработка из-за прогресса

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Uber и «Яндекс» строят свою Москву в Москве, а Лондон против

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Таксисты в России лишились заработка в связи с прогрессом

Ореанда-Новости00:56

Из-за агрегаторов таксисты лишились двух третей заработка

Соловей.Инфо03:53
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Общество

Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына

Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Газета.Ru 07:11
Футбол

Okko Спорт приобрёл права на показ матчей MLS

По данным источника, сервис уже приобрёл права на показ прямых трансляций игр Североамериканской лиги.
Metaratings 09:01
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

Савченко: Зеленский выбирает между коррупционерами и дебилами

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Пентагон выразил обеспокоенность «региональным доминированием» России

ИА Новороссия 14:49
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Общество

В Китае коронавирус выявили у пассажира, прилетевшего из Москвы

В Китае коронавирус был диагностирован у мужчины, который прилетел в Шанхай из Тегерана, сделав пересадку в Москве.
Life.ru 13:46
Экономика

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Коммерсантъ 18:59
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия

РБК 06:23
Политика

Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса

Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:02
Гаджеты

Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый 5G-аппарат

Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый аппарат с поддержкой сетей связи пятого поколения 5G, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 19:10
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Политика

Правки в Конституцию вступят в силу сразу после референдума — Путин

«Предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования», — заявил российский президент.
Красная весна 11:26
Футбол

Сарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал гостевое поражение от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Soccer.ru 19:02
Происшествия

При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
RT на русском 18:00
Политика

США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом

Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDС) Доктор Энн Шукет.
РИА Новости 19:19
Космос

На Юпитере воды оказалось больше, чем предполагалось

Неожиданный результат заставил ученых снова уделить Юпитеру больше внимания. В атмосферу Юпитера был отправлен «Галилео».
HotGeo вчера в 01:30
Технологии

Эксперт рассказал, как защитить хранящиеся в «облаках» личные данные

Эксперт советует не использовать повторно один и тот же пароль в разных сервисах и при возможности использовать двухфакторную аутентификацию.
РИА Новости 19:15
Экономика

В МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики

По прогнозам ряда аналитиков, мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля 2020 года: в I и II кварталах мировой ВВП может показать нулевой рост, следует из отчета главы подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нила Маккиннона.
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Политика

Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
iReactor вчера в 12:04
Здоровье

На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину

Женщину, которая недавно вернулась из Италии, госпитализировали в украинском городе Черновцы, ее проверяют на коронавирус COVID-19, рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации Мария Полищук.
РИА Новости вчера в 09:13
Игры

В библиотеку PS Plus добавляют Shadow of the Colossus и Sonic Forces

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Политика

Новейшая подлодка ВМС США облезла после первого похода

Twitter Новейшая подлодка ВМС США USS Colorado класса Virginia облезла после первого дальнего похода.
РЕН ТВ 15:29
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес

Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

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Объявлен состав жюри нового шоу НТВ «Маска»

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Космос

В центре Млечного Пути обнаружены удивительные объекты

Ученые отмечают, что изучение этих удивительных «радиоарф» позволит лучше понять, как космические лучи распространяются вдоль магнитных полей.
Ин-спейс.ру вчера в 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
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