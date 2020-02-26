Российские таксисты лишились двух третей заработка из-за прогресса и развития агрегаторов, позволяющих вызывать автомобиль с водителем через приложение для смартфона, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Политика Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова о несуществующей Украине, передает Obozrevatel.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Политика Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.

Авто Аналитики назвали лидеров по корпоративным продажам на российском авторынке В рамках аналитических исследований стало известно о том, что за прошедший 2019 год на российском рынке реализовано 248,1 тысячи новых машин, владельцами которых стали корпоративные клиенты.

Кино Критики похвалили хоррор «Человек-невидимка» от создателя «Апгрейда» Состоялись предпремьерные показы фильма ужасов под названием «Человек-невидимка», вслед за чем последовали первые оценки со стороны ведущих англоязычных изданий.

Политика Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Теннис Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.