Общество
Lenta.ruРоссийские таксисты лишились заработка из-за прогресса
Российские таксисты лишились двух третей заработка из-за прогресса и развития агрегаторов, позволяющих вызывать автомобиль с водителем через приложение для смартфона, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.
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Кино
Пиццерия из «Паразитов» увеличила выручку после «Оскара»
Общество
«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай
Ранее «Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
Футбол
Ракитич: «Мы знали, что в игре с „Наполи“ будет непросто»
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал итоговый результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1).
Общество
Заграница отменяется? Как коронавирус попал в Италию и стоит ли туристам сдавать билеты
Разбираемся, стоит ли сдавать билеты тем, кто планировал провести там отпуск, и как обстоят дела в Южной Европе.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Происшествия
Лидером по относительному числу ДТП стала Тыва
Футбол
«Бенфика» — «Шахтёр». Прогноз: «горняки» выбьют обидчика «Зенита» из Лиги Европы
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр» Букмекеры уверены, что матч Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр» 27 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12.
Игры
PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев
Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
Политика
Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова о несуществующей Украине, передает Obozrevatel.
Гаджеты
Компания Realme анонсировала смартфон X50 Pro 5G
Realme X50 Pro 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865. Объем ОЗУ — 6/8/12 Гб, а ПЗУ — 128/256 Гб.
Шоу-бизнес
Дана Борисова публично обвинила Елену Хангу в наведении порчи
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала
Авто
Электрический кроссовер BMW iX3 вновь замечен на тестах
Впервые BMW iX3 был представлен в 2018 году в качестве первого полностью электрического кроссовера баварской марки.
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру сына после его смерти
Квартиру Ливанова и квартиру самой Безруковой объединили в одно помещение, а дверь замуровали.
Наука
Первое синтетическое лекарство: как изобрели аспирин
Аспирин стал первым полностью синтетическим лекарством, которое не имеет прямых аналогов в природе.
Авто
Аналитики назвали лидеров по корпоративным продажам на российском авторынке
В рамках аналитических исследований стало известно о том, что за прошедший 2019 год на российском рынке реализовано 248,1 тысячи новых машин, владельцами которых стали корпоративные клиенты.
Кино
Критики похвалили хоррор «Человек-невидимка» от создателя «Апгрейда»
Состоялись предпремьерные показы фильма ужасов под названием «Человек-невидимка», вслед за чем последовали первые оценки со стороны ведущих англоязычных изданий.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Теннис
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.
Наука
Оптический пинцет вручную рекомбинировал три атома
Физики из Новой Зеландии впервые пронаблюдали рекомбинацию трех отдельных атомов, удерживаемых лазерными пинцетами.
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Ford Endeavour
Происшествия
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.