Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийские таксисты лишились заработка из-за прогресса

Российские таксисты лишились двух третей заработка из-за прогресса и развития агрегаторов, позволяющих вызывать автомобиль с водителем через приложение для смартфона, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российские таксисты лишились заработка из-за прогресса

Lenta.ru00:40

Таксисты в России лишились заработка в связи с прогрессом

Ореанда-Новости00:56

Доходы таксистов в Москве с 2012 года сократились втрое

Live2402:55

Из-за агрегаторов таксисты лишились двух третей заработка

Соловей.Инфо03:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Транспорт

ГИБДД начнет отслеживать резкое торможение водителей на дорогах

ГИБДД начнет отслеживать резкое торможение водителей на дорогах.
BFM.ru 04:25
Экономика

Украина ударит по российской стали

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины введет пошлину в размере 50,09 процента на импорт ряда товаров из российской стали.
Lenta.ru 08:31
Кино

Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов

Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Kinonews.ru вчера в 17:07
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство

Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
RT на русском 02:20
Происшествия

Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе

Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Snob.ru 03:40
Происшествия

Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году

Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 08:41
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Коммерсантъ 08:32
Политика

Путин поддержал идею запрета на иностранные активы для президента

Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью запретить обладание иностранными активами за рубежом.
REGNUM 08:33
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия

Известия 04:33
Армия и оружие

Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами

Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
RT на русском 07:39
Энергетика

Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России

Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Известия 01:42
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Кино

Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Piter.tv 06:37
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Политика

Зеленский подтвердил слухи о возможной смене премьер-министра

Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер-министра или вице-премьера.
Expert.ru 04:51
Футбол

Актёр Джордж Клуни может приобрести «Малагу»

Чемпионат 24 февраля в 16:19
Армия и оружие

Эрдоган: США пока не могут поставить Турции ЗРК Patriot

Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить Анкаре ЗРК Patriot в качестве поддержки вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.
Аргументы и Факты 08:06
Кино

Харрисон Форд пожелал «Индиане Джонсу 5» успеха фильмов Marvel

Kinonews.ru вчера в 02:42
Армия и оружие

США провели учения на случай российского ядерного удара

На прошлой неделе армия США провела масштабные учения, на которых прошла имитация обмена ядерными ударами, сообщает Военное дело.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 11:02
Политика

Hromadske (Украина): 10% украинцев готовы признать Крым российским в обмен на Донбасс — опрос (Hromadske)

Лишь 10% опрошенных украинцев поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса.
ИноСМИ 08:26
Политика

Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Ведомости 08:34
Авто

Появились первые изображения большого купе Aurus

Используя фирменный стиль марки и собственную фантазию, дизайнеры «Колёса.ру» представили, как бы выглядела модель Senat в кузове большого представительского купе.
Автоновости дня 07:32
Общество

Минпросвещения высказалось против штрафов за оскорбление учителей

Министерство просвещения не поддержало идею общероссийского профсоюза образования о введении штрафов за оскорбления и побои преподавателей.
Комсомольская правда 08:14
Происшествия

В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море

Российская газета 08:12
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Политика

Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
РИА Новости 06:35
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
РИА Новости вчера в 21:39
Экономика

Ежемесячные выплаты ветеранам труда Чувашии повысят на 103 рубля

Прибавка ветеранам труда составит 103 рубля, и вместо 1 100 рублей они начнут получать 1 203 рубля.
Мой город Чебоксары 06:48
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
РБК 01:26
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после четвертых родов

Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после родов Отметим, что с первых же дней жизни маленький Давид стал центром притяжения семьи Оксаны Самойловой и Джигана.
Вокруг ТВ 24 февраля в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное