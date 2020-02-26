Общество
Lenta.ruРоссийские таксисты лишились заработка из-за прогресса
Российские таксисты лишились двух третей заработка из-за прогресса и развития агрегаторов, позволяющих вызывать автомобиль с водителем через приложение для смартфона, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.
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Транспорт
ГИБДД начнет отслеживать резкое торможение водителей на дорогах
ГИБДД начнет отслеживать резкое торможение водителей на дорогах.
Экономика
Украина ударит по российской стали
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины введет пошлину в размере 50,09 процента на импорт ряда товаров из российской стали.
Кино
Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов
Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Происшествия
Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Политика
Путин поддержал идею запрета на иностранные активы для президента
Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью запретить обладание иностранными активами за рубежом.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Энергетика
Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России
Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Кино
Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Политика
Зеленский подтвердил слухи о возможной смене премьер-министра
Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер-министра или вице-премьера.
Футбол
Актёр Джордж Клуни может приобрести «Малагу»
Армия и оружие
Эрдоган: США пока не могут поставить Турции ЗРК Patriot
Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить Анкаре ЗРК Patriot в качестве поддержки вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.
Кино
Харрисон Форд пожелал «Индиане Джонсу 5» успеха фильмов Marvel
Армия и оружие
США провели учения на случай российского ядерного удара
На прошлой неделе армия США провела масштабные учения, на которых прошла имитация обмена ядерными ударами, сообщает Военное дело.
Политика
Hromadske (Украина): 10% украинцев готовы признать Крым российским в обмен на Донбасс — опрос (Hromadske)
Лишь 10% опрошенных украинцев поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Авто
Появились первые изображения большого купе Aurus
Используя фирменный стиль марки и собственную фантазию, дизайнеры «Колёса.ру» представили, как бы выглядела модель Senat в кузове большого представительского купе.
Общество
Минпросвещения высказалось против штрафов за оскорбление учителей
Министерство просвещения не поддержало идею общероссийского профсоюза образования о введении штрафов за оскорбления и побои преподавателей.
Происшествия
В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море
Политика
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Экономика
Ежемесячные выплаты ветеранам труда Чувашии повысят на 103 рубля
Прибавка ветеранам труда составит 103 рубля, и вместо 1 100 рублей они начнут получать 1 203 рубля.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после четвертых родов
Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после родов Отметим, что с первых же дней жизни маленький Давид стал центром притяжения семьи Оксаны Самойловой и Джигана.