Российские таксисты лишились двух третей заработка из-за прогресса и развития агрегаторов, позволяющих вызывать автомобиль с водителем через приложение для смартфона, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.

Экономика Украина ударит по российской стали Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины введет пошлину в размере 50,09 процента на импорт ряда товаров из российской стали.

Происшествия Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.

Теннис Мария Шарапова завершила карьеру Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.

Армия и оружие Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.

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Армия и оружие Эрдоган: США пока не могут поставить Турции ЗРК Patriot Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить Анкаре ЗРК Patriot в качестве поддержки вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.

Политика Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.

Авто Появились первые изображения большого купе Aurus Используя фирменный стиль марки и собственную фантазию, дизайнеры «Колёса.ру» представили, как бы выглядела модель Senat в кузове большого представительского купе.

Общество Минпросвещения высказалось против штрафов за оскорбление учителей Министерство просвещения не поддержало идею общероссийского профсоюза образования о введении штрафов за оскорбления и побои преподавателей.

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Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.