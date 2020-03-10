Финансы
РамблерРоссийские телеканалы проигнорировали обвал рубля
На «Первом канале» выпустили сюжет о том, как в правительстве «обсуждали экономическую стабильность в связи с падением цен на нефть». В сюжете упоминались экстренные меры по поддержке рубля, принятые Центробанком, но не сам курс российской валюты.
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