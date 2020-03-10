Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссийские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала

В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля. На это обратил внимание TJournal.
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Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем, но не упомянули обвал

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Российские телеканалы не упомянули обвал в новостях о ситуации с рублем

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Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала

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Как рассказать о падении рубля, не используя фразу «падение рубля». Методичка от федеральных телеканалов

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Российские телеканалы рассказали о ситуации с курсом рубля без упоминания обвала

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На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

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