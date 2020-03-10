Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала

В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля. На это обратил внимание TJournal.
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Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала

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Российские телеканалы рассказали о ситуации с курсом рубля без упоминания обвала

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О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Введение новейшей системы за 1,7 млрд руб. спровоцировало недовольство сотрудников «Мосгортранса» Водители «Мосгортранса» жалуются на систему «Антисон», утверждая, что инфракрасное излучение приводит к усталости глаз, зуду и рези.
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Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
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Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
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