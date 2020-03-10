Экономика
Lenta.ruРоссийские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала
В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля. На это обратил внимание TJournal.
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Экономика
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили
О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Финансы
Курс рубля к доллару и евро резко упал
По состоянию на начало одиннадцатого часа утра доллар стоит 72,77 рубля, что больше на 4,2 рубля чем в пятницу, а евро — 82,6 рубля (+5,1 рубля к пятнице).
Политика
Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
Кино
Вышел трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Сам мультфильм выйдет 12 апреля (цифровой вариант), через две недели поклонники смогут приобрести его на носителях.
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова повторила трюк Мэрилин Монро с поднятой юбкой
Дарья Мельникова скопировала популярную позу Мэрилин Монро с поднятой ветром юбкой.
Культура
5-кратный лауреат «Эмми» стал новым ведущим канала RT
Известный американский актер и комик, пятикратный лауреат престижнейше премии Эмми Деннис Миллер стал ведущим нового интервью-шоу российского телеканала RT America.
Общество
Введение новейшей системы за 1,7 млрд руб. спровоцировало недовольство сотрудников «Мосгортранса»
Введение новейшей системы за 1,7 млрд руб. спровоцировало недовольство сотрудников «Мосгортранса» Водители «Мосгортранса» жалуются на систему «Антисон», утверждая, что инфракрасное излучение приводит к усталости глаз, зуду и рези.
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео
На своем YouTube-канале Минобороны России опубликовало видео учебных полетов самолетов ВКС над Северным Ледовитым океаном.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Центробанк анонсировал временное ослабление регуляторных мер для банков, которые выдают кредиты транспортным и туристическим компаниям, а также производителям медицинской техники и лекарств.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Общество
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
В конце декабря именно в Ухани была зафиксирована вспышка заболевания новым коронавирусом, оттуда инфекция распространилась по всему миру.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Происшествия
Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга
В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
Происшествия
В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.
Экономика
Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов
Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном
Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Политика
СР поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
"Справедливая Россия" поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщил журналистам первый зампред фракции Михаил Емельянов.
Здоровье
Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса
Управление здравоохранения Липецкой области планирует организовать работу медорганизаций с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавируса и пациентам старше 60 лет.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Политика
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.