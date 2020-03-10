В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля. На это обратил внимание TJournal.

Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала

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