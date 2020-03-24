Коронавирус
КоммерсантъТорговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
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Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам
Интерфакс24 марта в 13:30
Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли
Агентство Москва24 марта в 10:01
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