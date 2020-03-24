Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТорговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

РБК24 марта в 11:40

Торговые центры предупредили о дефолте

Коммерсантъ24 марта в 11:19

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

РИА Новости24 марта в 10:51

Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

ТАСС24 марта в 13:51

Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

Интерфакс24 марта в 13:30

Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли

Агентство Москва24 марта в 10:01

«План Б» для торговых центров

MarketMediaвчера в 08:54
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Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Политика

России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса

Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
ТВ Центр вчера в 11:05
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Происшествия

У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель перед взлетом

Lenta.ru 02:18
Общество

Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 03:19
Общество

Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт

Сочи, Краснодарский край, 26 марта 2020, 09:54 — REGNUM Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов на время воздержаться от посещения города-курорта.
REGNUM 02:54
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
ТАСС вчера в 18:20
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru вчера в 10:35
Общество

Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

Мойка78 вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Сегодня скончалась известная советская и российская актриса Инна Макарова.
Европейско-Азиатские новости вчера в 08:30
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Здоровье

ВОЗ признала бесполезность самоизоляции в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Чемпионат 03:17
Происшествия

В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Газета.Ru 01:59
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК вчера в 15:59
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Культура

Коронавирус лишает украинских нациков финансирования

Панику подняли в «Слуге народа», которая в свое время топила против нациков и на выборы шла с антипорошенковской повесткой.
Новостной фронт 03:10
Общество

Mail.ru Group анонсировала программу поддержки бизнеса

Mail.ru Group предоставит бонусы в своих сервисах для малых и средних предпринимателей (МСП), чтобы поддержать бизнес во время распространения коронавируса, указано в обращении компании.
Ведомости 02:46
Здоровье

Врач рассказал о пользе чеснока при вирусе

Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о пользе чеснока и поведал тонкости его поедания. Об этом он рассказал радио Sputnik.
Москва 24 02:42
Общество

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Вести.Ru вчера в 18:34
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Происшествия

В Москве на продаже масок мошенники обманули фирму на миллион рублей

В Москве полиция разбирается в мошенничестве с медицинскими масками, из-за которого фирма, по предварительным данным, потеряла миллион рублей, пишет УВД по ЦАО столичного ГУ МВД.
Газета.Ru 02:26
Экономика

ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов

По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.
РБК 02:30
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Происшествия

Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 02:46
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