Коронавирус

Моллы.RuМоллы.RuРоссийские торговые центры готовятся к дефолту

Российские торговые центры могут столкнуться с дефолтом из-за ситуации с распространением вируса Covid-19 и снижением покупательского трафика. Суммарный долг российских моллов перед банками сегодня оценивается приблизительно в 1 трлн рублей.
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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

РБКвчера в 11:40

Торговые центры предупредили о дефолте

Коммерсантъвчера в 11:19

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

РИА Новостивчера в 10:51

Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

ТАССвчера в 13:51

Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

Интерфаксвчера в 13:30

Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли

Агентство Москвавчера в 10:01

«План Б» для торговых центров

MarketMedia08:54
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Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.
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Два пассажира судна Grand Princess умерли из-за болезни, вызванной новым коронавирусом

По меньшей мере два пассажира круизного судна Grand Princess умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС 21:18
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Путин поручил увеличить выплаты по больничным в месяц до уровня МРОТ

Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

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Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
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У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
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Дарья Жук снимет сериал про насильника и убийцу из Хакасии

Режиссерка Дарья Жук («Хрусталь», второй сезон «Содержанок») снимет сериал про маньяка из Хакасии.
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Neva.Today вчера в 22:59
Здоровье

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
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В Москве скончались два пациента с коронавирусом

RT на русском 12:24
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«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК 15:18
Общество

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В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19:30
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Политика

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Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Космос

Вокруг ближайшей к Солнцу звезды может вращаться Супер-Земля

V-kosmose.com 23 марта в 07:02
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
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Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
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Общество

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
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В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани

Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Вести.Ru 12:16
Общество

Востриков рассказал, как относится к губернатору Цивилёву

Потерявший семью при пожаре в «Зимней вишне» Игорь Востриков ответил на вопрос, как он относится к губернатору Сергею Цивилёву.
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Владимир Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Трансляция начнется в 16:00 по местному времени и будет вестись на Первом канале, канале Россия 1, НТВ, Вести24.
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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Происшествия

В ДТП под Каиром погибли 18 человек

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Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия вчера в 00:55
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