Российские торговые центры могут столкнуться с дефолтом из-за ситуации с распространением вируса Covid-19 и снижением покупательского трафика. Суммарный долг российских моллов перед банками сегодня оценивается приблизительно в 1 трлн рублей.

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Экономика Проценты по вкладам обложат подоходным налогом Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

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Общество В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.

Энергетика Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом Техасские нефтяники, на долю которых приходится более 40% всей добываемой в США нефти, хотят обсудить стабилизацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.

Общество Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.