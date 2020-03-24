Коронавирус
Моллы.RuРоссийские торговые центры готовятся к дефолту
Российские торговые центры могут столкнуться с дефолтом из-за ситуации с распространением вируса Covid-19 и снижением покупательского трафика. Суммарный долг российских моллов перед банками сегодня оценивается приблизительно в 1 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам
Интерфакс24 марта в 13:30
Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли
Агентство Москва24 марта в 10:01
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Авто
Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Театры
Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Спорт
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Общество
В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Спорт
«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса
Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
Энергетика
Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом
Техасские нефтяники, на долю которых приходится более 40% всей добываемой в США нефти, хотят обсудить стабилизацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город
Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.
Здоровье
В Симферополе из-за коронавируса раньше срока откроют новую больницу
Ранее в Крыму заявили о решении открыть в Керчи обсерватор для больных коронавирусом.
Политика
Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
На Ставрополье зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
На Ставрополье подтвердились три новых случая заражения коронавирусом.