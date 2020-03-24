Коронавирус

Моллы.RuМоллы.RuРоссийские торговые центры готовятся к дефолту

Российские торговые центры могут столкнуться с дефолтом из-за ситуации с распространением вируса Covid-19 и снижением покупательского трафика. Суммарный долг российских моллов перед банками сегодня оценивается приблизительно в 1 трлн рублей.
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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

РБК24 марта в 11:40

Торговые центры предупредили о дефолте

Коммерсантъ24 марта в 11:19

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

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Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

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Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

Интерфакс24 марта в 13:30

Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли

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«План Б» для торговых центров

MarketMediaвчера в 08:54
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Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
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На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
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ТАСС вчера в 12:57
Экономика

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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис вчера в 09:59
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
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Экономика

Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
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Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 24 марта в 11:12
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
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Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 03:24
Авто

Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:41
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Вести.Ru 24 марта в 11:56
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Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски

Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
ТАСС вчера в 11:32
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Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.
Екатеринбург-ТВ 04:15
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Российская газета вчера в 15:11
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В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
BFM.ru 00:29
Общество

В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Татарстан-24 04:51
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News 03:57
Спорт

«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
Чемпионат 03:33
Энергетика

Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Техасские нефтяники, на долю которых приходится более 40% всей добываемой в США нефти, хотят обсудить стабилизацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
Новые Ведомости 05:18
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Shraibikus News 04:53
Общество

Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.
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В Симферополе из-за коронавируса раньше срока откроют новую больницу

Ранее в Крыму заявили о решении открыть в Керчи обсерватор для больных коронавирусом.
Бизнес-газета 05:42
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Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 05:04
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На Ставрополье зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

На Ставрополье подтвердились три новых случая заражения коронавирусом.
Ставропольская правда 05:54
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