Коронавирус
Газета.RuРоссийские торговые сети создают запасы продуктов
Торговые сети увеличивают объемы заказов у поставщиков и создают запасы, закрытие продовольственных магазинов в сложившейся ситуации не планируется, отметили в Минпромторге. В ведомстве пояснили, что пустые полки в магазинах объясняются ритмом выкладки товара, а не его отсутствием.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 марта. / ТАСС/.ТАСС10:35
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Компания Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10
Microsoft выпустила незапланированный пакет обновлений для Windows 10 версий 1909 и 1903.
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В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
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Как объясняет юрист, прирост стоимости капитала от разницы курсов сам по себе доходом не является.
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Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
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Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
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