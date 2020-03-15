Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийские торговые сети создают запасы продуктов

Торговые сети увеличивают объемы заказов у поставщиков и создают запасы, закрытие продовольственных магазинов в сложившейся ситуации не планируется, отметили в Минпромторге. В ведомстве пояснили, что пустые полки в магазинах объясняются ритмом выкладки товара, а не его отсутствием.
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с чего всё началось

Минпромторг сообщил, что торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС/.
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