с чего всё началось

Торговые сети увеличивают объемы заказов у поставщиков и создают запасы, закрытие продовольственных магазинов в сложившейся ситуации не планируется, отметили в Минпромторге. В ведомстве пояснили, что пустые полки в магазинах объясняются ритмом выкладки товара, а не его отсутствием.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев временно отменил свои концерты Интернет-издание «Дни24» приводит слова певца о том, что это временная мера, и как только ситуация стабилизируется, он обязательно выйдет на сцену.

Общество В Чехии ввели общенациональный карантин Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.

Общество Россиян уведомят о размере будущей пенсии Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг.

Армия и оружие В Японии рассказали о планах по созданию гиперзвукового оружия Два типа гиперзвуковых боевых систем планирует создать в текущем десятилетии Япония, об этом было рассказано в дорожной карте японского Агентства по закупкам, технологиям и логистике, 13 марта сообщает издание Defense News.

Космос Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.

Здоровье Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.