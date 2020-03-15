Коронавирус
ИзвестияТорговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 марта. / ТАСС/.ТАСС10:35
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Финансы
В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам
В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
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В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
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Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Аптекари назвали дорожающие товары из-за падения рубля
Российская ассоциация аптечных сетей сообщает, что в ближайшее время сильного подорожания в отношении лекарств не предвидится, а вот стоимость медицинской техники может серьезно измениться, поскольку практически вся аппаратура поступает из-за рубежа.
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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Заменил ли россиянам самогон дорогой алкоголь из магазина
Есть версия, что нехватку денег на дорожающий алкоголь и пропавшую «паль» россияне компенсировали дедовским методом - самогоном.
Гаджеты
Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart
Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Технологии
Apple запретила в App Store игры про коронавирус
Apple разослала разработчикам сообщение, что в компании принимают ограничительные меры для пропуска приложений, которые связаны в коронавирусом.
Общество
Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Общество
Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан
Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Общество
На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек
За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Политика
Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Политика
США не охотится за российскими гражданами, заявил Салливан
Обвинения США в охоте на российских граждан безосновательны, заявил посол США в России Джон Салливан 15 марта в интервью «Коммерсанту».
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Футбол
«Локомотив» переиграл «Ростов» в матче РПЛ
Ростов-на-Дону, 15 марта 2020, 21:16 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии европейской солидарности
Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии европейской солидарности из-за запрета на экспорт из Евросоюза медикаментов и оборудования.
Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Происшествия
В жуткой аварии в Брянске на улице Красноармейской пострадал человек
Сайт телеканала «Городской» уже рассказывал, что в Брянске поздно вечером 15 марта произошла авария на пересечении улиц Красноармейская и Урицкого.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Политика
Украинские радикалы обстреляли российское посольство в Киеве
По зданию российского посольства в Киеве был сделан выстрел из ракетницы. Данный инцидент имел место во время акции украинских радикалов.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.