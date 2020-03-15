с чего всё началось

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.

Экономика Аптекари назвали дорожающие товары из-за падения рубля Российская ассоциация аптечных сетей сообщает, что в ближайшее время сильного подорожания в отношении лекарств не предвидится, а вот стоимость медицинской техники может серьезно измениться, поскольку практически вся аппаратура поступает из-за рубежа.

Гаджеты Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.

Общество Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Политика США не охотится за российскими гражданами, заявил Салливан Обвинения США в охоте на российских граждан безосновательны, заявил посол США в России Джон Салливан 15 марта в интервью «Коммерсанту».

Футбол «Локомотив» переиграл «Ростов» в матче РПЛ Ростов-на-Дону, 15 марта 2020, 21:16 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии европейской солидарности Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии европейской солидарности из-за запрета на экспорт из Евросоюза медикаментов и оборудования.

Финансы ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25% Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Политика Украинские радикалы обстреляли российское посольство в Киеве По зданию российского посольства в Киеве был сделан выстрел из ракетницы. Данный инцидент имел место во время акции украинских радикалов.