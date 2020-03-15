Коронавирус

ИзвестияИзвестияТорговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Минпромторг сообщил, что торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС/.
ТАСС10:35

Подробнее о событии

В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса

RT на русском18:18

Пустым полкам в российских продуктовых магазинах нашлось объяснение

Lenta.ru12:07

Минпромторг пообещал не закрывать магазины и призвал не закупаться впрок

Ведомости10:07

Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах

РБК11:57

Торговые сети в России начали создавать запасы продуктов

Российская газета11:19

Минпромторг РФ призвал граждан рационально закупать продукты

Интерфакс11:18

Российские торговые сети накапливают запасы продуктов

РИА Новости12:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Финансы

В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
ТАСС 13 марта в 04:03
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 16:30
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Российская газета 17:47
Экономика

Аптекари назвали дорожающие товары из-за падения рубля

Российская ассоциация аптечных сетей сообщает, что в ближайшее время сильного подорожания в отношении лекарств не предвидится, а вот стоимость медицинской техники может серьезно измениться, поскольку практически вся аппаратура поступает из-за рубежа.
Live24 13 марта в 06:18
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Известия 13:52
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости 10:40
Общество

Заменил ли россиянам самогон дорогой алкоголь из магазина

Есть версия, что нехватку денег на дорожающий алкоголь и пропавшую «паль» россияне компенсировали дедовским методом - самогоном.
Комсомольская правда 18:01
Гаджеты

Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart

Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
3DNews 13:36
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК 15:31
Технологии

Apple запретила в App Store игры про коронавирус

Apple разослала разработчикам сообщение, что в компании принимают ограничительные меры для пропуска приложений, которые связаны в коронавирусом.
The GEEK 13:43
Общество

Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Lenta.ru 18:17
Общество

Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан

Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
ТАСС 18:27
Общество

На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек

За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Росбалт 10:08
Транспорт

РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Ведомости 04:43
Политика

Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы 18:06
Политика

США не охотится за российскими гражданами, заявил Салливан

Обвинения США в охоте на российских граждан безосновательны, заявил посол США в России Джон Салливан 15 марта в интервью «Коммерсанту».
Красная весна 18:06
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 04:02
Футбол

«Локомотив» переиграл «Ростов» в матче РПЛ

Ростов-на-Дону, 15 марта 2020, 21:16 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 14:16
Происшествия

Жертвами взрыва нефтепровода в Нигерии стали 15 человек

Известия 16:09
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии европейской солидарности

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии европейской солидарности из-за запрета на экспорт из Евросоюза медикаментов и оборудования.
Lenta.ru 17:47
Финансы

ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
РИА Новости 18:11
Происшествия

В жуткой аварии в Брянске на улице Красноармейской пострадал человек

Сайт телеканала «Городской» уже рассказывал, что в Брянске поздно вечером 15 марта произошла авария на пересечении улиц Красноармейская и Урицкого.
Городской телеканал (Брянск) 18:04
Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:44
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
iXBT.com 16:42
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости вчера в 05:38
Политика

Украинские радикалы обстреляли российское посольство в Киеве

По зданию российского посольства в Киеве был сделан выстрел из ракетницы. Данный инцидент имел место во время акции украинских радикалов.
Профиль 00:50
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное