Российские товары «гибридно» оккупируют Украину
На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.В источнике
С чего всё началось
Российские товары «гибридно» оккупируют Украину
Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Украинский авиаконцерн «Антонов» купил российские двигатели через ОАЭ
Политическая Экспертизавчера в 09:53