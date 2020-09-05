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РИА Новости
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Украина хвастается импортозамещением и покупает у РФ авиамоторы — эксперт

ИА Красная Весна23:57
Политическая Экспертиза

Украинский авиаконцерн «Антонов» купил российские двигатели через ОАЭ

Политическая Экспертизавчера в 09:53
Экономика сегодня

Украина закупает российские товары через третьи страны

Экономика сегоднявчера в 13:29
News.ru

Предприятие украинской «оборонки» попалось на закупке двигателей из РФ

News.ruвчера в 12:51
iReactor

Украина продолжает закупать товары РФ через сторонних поставщиков

iReactorвчера в 14:03
ПолитРоссия

Разорвавшая связи с Москвой Украина не может обойтись без двигателей из РФ

ПолитРоссиявчера в 08:09
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

РИА Новостивчера в 01:00

Федермессер просит Instagram разблокировать страницу SemenSemin

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Нюта Федермессер просит разблокировать аккаунт российского продюсера и режиссера, бывшего мужа Эвелины Бледанс Александра Семина SemenSemin о жизни сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, который Instagram удалил за несоответствие правилам политики соцсети.
Федермессер просит Instagram разблокировать страницу SemenSemin
ТАСС09:16
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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В центре Минска проходит многотысячная акция протеста

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства.
Ведомости08:45
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Жена блогера Алексея Навального заявила, что доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа, так она прокомментировала инициативу Рошаля создать совместную группу российских и немецких коллег по ситуации с Навальным.
РИА Новости09:59
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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