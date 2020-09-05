Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Rusvesna.su

Верит ли Киев в собственную ложь, или Как выглядит импортозамещение по-украински

Rusvesna.su22:30
iReactor

Украина продолжает закупать товары РФ через сторонних поставщиков

iReactorвчера в 14:03
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

РИА Новостивчера в 01:00
News.ru

Предприятие украинской «оборонки» попалось на закупке двигателей из РФ

News.ruвчера в 12:51
Политическая Экспертиза

Украинский авиаконцерн «Антонов» купил российские двигатели через ОАЭ

Политическая Экспертизавчера в 09:53
ПолитРоссия

Разорвавшая связи с Москвой Украина не может обойтись без двигателей из РФ

ПолитРоссиявчера в 08:09
Экономика сегодня

Украина закупает российские товары через третьи страны

Экономика сегоднявчера в 13:29

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
24

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Глава МИД ФРГ выступил за реализацию «Северного потока — 2»

Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.
ПолитРоссия02:55
23