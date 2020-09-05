Российские товары «гибридно» оккупируют Украину
Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро.В источнике
С чего всё началось
Российские товары «гибридно» оккупируют Украину
Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины.
РИА Новости01:00
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