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РИА Новости
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины.
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Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

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